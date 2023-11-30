Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Museum Kaya Sejarah dan Budaya di Jogja, Murah Meriah Nggak Nguras Kantong

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |12:04 WIB
5 Museum Kaya Sejarah dan Budaya di Jogja, Murah Meriah Nggak Nguras Kantong
Koleksi Museum Sonobudoyo, Kota Yogyakarta (Foto: WK)
A
A
A

YOGYAKARTA ialah salah satu kota yang terkenal akan budayanya. Selain memiliki keindahan alam yang menakjubkan, Jogja juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan sejarah dan seni.

Salah satu cara terbaik untuk mengeksplorasi warisan budaya Jogja ialah dengan mengunjungi museum-museum yang ada di kota ini.

Berikut adalah 5 museum di Yogyakarta yang wajib dikunjungi saat bertandang ke Jogja dan pastinya harga tiket masuknya sangat terjangkau alias murah.

1. Museum Keraton Yogyakarta

Berada di tempat yang strategis, museum Keraton Yogyakarta terdapat di tengah-tengah kota Jogja. Sesuai dengan namanya, museum ini berdiri di kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Museum Keraton Yogyakarta terbagi menjadi 4 sub bagian museum, yakni Museum Sri Hamengku Buwono IX, Museum Kristal, Museum Batik, dan Museum pameran Lukisan dan Foto.

Anda bisa mengunjungi museum ini mulai dari Senin hingga Jumat. Tiket masuknya pun sangat terjangkau, Rp5.000 per orangnya.

Infografis Museum Batik

2. Museum Sonobudoyo

Museum Sonobudoyo terletak di pusat Kota Yogyakarta dan merupakan salah satu museum tertua di Indonesia.

Museum ini memiliki koleksi yang sangat kaya, termasuk artefak-artefak Jawa, seperti wayang, topeng, tekstil, dan senjata tradisional.

Pengunjung dapat menikmati pameran permanen yang menampilkan sejarah dan kebudayaan Jawa, serta menghadiri pertunjukan wayang kulit yang kerap diadakan di museum ini.

3. Museum Affandi

Museum Affandi didirikan oleh salah satu pelukis terkenal Indonesia, Affandi. Terletak di tepi Sungai Gajahwong, museum ini menampilkan karya-karya seni unik Affandi, termasuk lukisan dan patung.

Selain itu, pengunjung dapat menikmati suasana yang indah di sekitar museum, termasuk taman yang indah yang menjadi inspirasi bagi karya-karya sang seniman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/408/3080884/nonton-the-world-of-studio-ghibli-di-singapura-segini-harga-tiketnya-74fD34UtpH.jpg
Nonton The World of Studio Ghibli di Singapura? Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/406/3012704/ratusan-orang-pakai-celana-dalam-di-kepala-demi-catat-rekor-dunia-gXwqZ5cm4f.JPG
Ratusan Orang Pakai Celana Dalam di Kepala demi Catat Rekor Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/408/2980105/ada-keris-pangeran-diponegoro-inilah-5-museum-dunia-yang-menyimpan-benda-sejarah-indonesia-yqgZMLGUey.JPG
Ada Keris Pangeran Diponegoro, Inilah 5 Museum Dunia yang Menyimpan Benda Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/408/2945108/mengenang-19-tahun-tsunami-aceh-di-museum-yang-sarat-emosional-kqgjKwQEVT.JPG
Mengenang 19 Tahun Tsunami Aceh di Museum yang Sarat Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/408/2937073/5-rekomendasi-museum-date-di-jakarta-estetik-cocok-buat-liburan-akhir-tahun-fG6T0MYAiM.JPG
5 Rekomendasi Museum Date di Jakarta, Estetik Cocok buat Liburan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/408/2935553/jelajahi-museum-tsunami-aceh-bangunan-emosional-pengingat-tragedi-yang-renggut-ratusan-ribu-nyawa-TnJWv2a3Ur.JPG
Jelajahi Museum Tsunami Aceh, Bangunan Emosional Pengingat Tragedi yang Renggut Ratusan Ribu Nyawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement