5 Museum Kaya Sejarah dan Budaya di Jogja, Murah Meriah Nggak Nguras Kantong

YOGYAKARTA ialah salah satu kota yang terkenal akan budayanya. Selain memiliki keindahan alam yang menakjubkan, Jogja juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan sejarah dan seni.

Salah satu cara terbaik untuk mengeksplorasi warisan budaya Jogja ialah dengan mengunjungi museum-museum yang ada di kota ini.

Berikut adalah 5 museum di Yogyakarta yang wajib dikunjungi saat bertandang ke Jogja dan pastinya harga tiket masuknya sangat terjangkau alias murah.

1. Museum Keraton Yogyakarta

Berada di tempat yang strategis, museum Keraton Yogyakarta terdapat di tengah-tengah kota Jogja. Sesuai dengan namanya, museum ini berdiri di kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Museum Keraton Yogyakarta terbagi menjadi 4 sub bagian museum, yakni Museum Sri Hamengku Buwono IX, Museum Kristal, Museum Batik, dan Museum pameran Lukisan dan Foto.

Anda bisa mengunjungi museum ini mulai dari Senin hingga Jumat. Tiket masuknya pun sangat terjangkau, Rp5.000 per orangnya.

2. Museum Sonobudoyo

Museum Sonobudoyo terletak di pusat Kota Yogyakarta dan merupakan salah satu museum tertua di Indonesia.

Museum ini memiliki koleksi yang sangat kaya, termasuk artefak-artefak Jawa, seperti wayang, topeng, tekstil, dan senjata tradisional.

Pengunjung dapat menikmati pameran permanen yang menampilkan sejarah dan kebudayaan Jawa, serta menghadiri pertunjukan wayang kulit yang kerap diadakan di museum ini.

3. Museum Affandi

Museum Affandi didirikan oleh salah satu pelukis terkenal Indonesia, Affandi. Terletak di tepi Sungai Gajahwong, museum ini menampilkan karya-karya seni unik Affandi, termasuk lukisan dan patung.

Selain itu, pengunjung dapat menikmati suasana yang indah di sekitar museum, termasuk taman yang indah yang menjadi inspirasi bagi karya-karya sang seniman.