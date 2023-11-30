Advertisement
Mulai Besok, Dufan Ancol Hadirkan Upin dan Ipin untuk Hibur Pengunjung

Yohannes Tobing , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:48 WIB
Mulai Besok, Dufan Ancol Hadirkan Upin dan Ipin untuk Hibur Pengunjung
Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin
MEMASUKI akhir 2023, Dunia Fantasi (Dufan) Ancol Taman Impian akan menghadirkan sejumlah pertunjukan spesial bagi seluruh pengunjung. Salah satunya pertunjukan yang paling dinantikan adalah 'Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin’ di area Indoor.

Vice Presiden Dunia Fantasi Ancol, Reynon Vigor Adi Sukma mengatakan Upin & Ipin merupakan tokoh karakter asal Malaysia yang akan menghibur pengunjung setia Dufan dan mengajak pengunjung untuk mengikuti berbagai aktivitas menarik.

“Kami selalu menghadirkan sesuatu yang baru agar setiap pengunjung yang datang akan mendapatkan pengalaman dan cerita baru untuk bisa dinikmati bersama dengan keluarga, karena Dufan adalah dunia keajaiban dan kegembiraan,” Kata Reynon melalui keterangan tertulis, Kamis (30/11/2023).

Menurut Reynon, dalam pertunjukkan spesial ‘Kampung Durian Runtuh Upin & Ipin’ yang akan dimulai Jumat 1 Desember 2023, para pengunjung khususnya anak-anak akan diajak menggambar, mewarnai hingga bermain permainan interaktif dalam balutan nuansa tempat tinggal.

