Viral Pompa di Pinggir Jalan Mengeluarkan Air Putih seperti Susu, Warga Rebutan Minum

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |22:01 WIB
Viral Pompa di Pinggir Jalan Mengeluarkan Air Putih seperti Susu, Warga Rebutan Minum
Air seputih susu keluar dari pompa pinggir jalan di India. (Foto: India Today)
A
A
A

POMPA tangan di pinggir jalan kawasan Bilari, Uttar Pradesh, India mengeluarkan air putih seperti susu. Warga pun berebutan mengambil air tersebut dan meminumnya karena meyangira memang susu.

Kejadian tersebut viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @funnnelmedia memperlihatkan penduduk setempat sangat antusias menuju pompa tangan karena mengira air tersebut susu.

Warga beramai-ramai memadati area pompa tangan untuk mengambil air tersebut dan meminumnya. Bahkan, ada yang langsung minum air dari pompa bahkan ada yang mengisi air tersebut di kantong plastik dan botol minum.

 BACA JUGA:

