Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Riyadh Terpilih Jadi Tuan Rumah World Expo 2030, Kalahkan Busan dan Roma

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |21:03 WIB
Riyadh Terpilih Jadi Tuan Rumah World Expo 2030, Kalahkan Busan dan Roma
Kota Riyadh, Arab Saudi. (Foto: oilandgasmiddleeast.com)
A
A
A

RIYADH menjadi tuan rumah pameran dunia atau World Expo 2030. Ibu Kota Arab Saudi berhasil terpilih dalam pemungutan suara digelar Bureau International des Expositions (BIE) di Paris, Prancis, pada Selasa 28 November.

Kota Busan, Korea Selatan dan Roma, Italia juga ikut bersaing menjadi tuan rumah acara lima tahunan yang menarik jutaan pengunjung dan investasi bernilai miliaran dolar.

Riyadh meraih 119 suara, Busan 29 suara, dan Roma 17 suara, berdasarkan hasil 182 anggota Bureau International des Expositions yang berbasis di Paris. Arab Saudi membutuhkan dua pertiga suara untuk menang pada putaran pertama.

Mengutip laporan Reuters, Kamis (30/11/2023), para kontestan Italia sangat kecewa dengan hasil tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/406/3003152/pameran-wisata-arab-saudi-hadir-di-jakarta-yuk-berburu-paket-traveling-dan-ibadah-QYJYDD6lCl.JPG
Pameran Wisata Arab Saudi Hadir di Jakarta, Yuk Berburu Paket Traveling dan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/406/2979097/mengenal-abraj-al-bait-menara-paling-ikonik-di-kota-suci-makkah-kPlrAFCmcT.JPG
Mengenal Abraj Al-Bait, Menara Paling Ikonik di Kota Suci Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945795/viral-salju-turun-melimpah-di-arab-saudi-vibesnya-bak-eropa-netizen-pertanda-akhir-zaman-t741YiTWoG.JPG
Viral Salju Turun Melimpah di Arab Saudi Vibesnya bak Eropa, Netizen : Pertanda Akhir Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/406/2941096/viral-ratusan-ular-berbisa-dan-kalajengking-bermunculan-di-kota-makkah-pertanda-apa-mOAVZzRFLw.JPG
Viral Ratusan Ular Berbisa dan Kalajengking Bermunculan di Kota Makkah, Pertanda Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/406/2940687/heboh-deretan-peristiwa-aneh-di-arab-saudi-air-bau-darah-hingga-minyak-mendidih-di-tengah-gurun-pasir-wxzPPtpgrX.JPG
Heboh Deretan Peristiwa Aneh di Arab Saudi, Air Bau Darah hingga Minyak Mendidih di Tengah Gurun Pasir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/406/2939706/gelar-pameran-di-maroko-kerajaan-arab-saudi-tampilkan-manuskrip-islam-langka-UBPsJsOlT1.jpg
Gelar Pameran di Maroko, Kerajaan Arab Saudi Tampilkan Manuskrip Islam Langka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement