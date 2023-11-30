Riyadh Terpilih Jadi Tuan Rumah World Expo 2030, Kalahkan Busan dan Roma

RIYADH menjadi tuan rumah pameran dunia atau World Expo 2030. Ibu Kota Arab Saudi berhasil terpilih dalam pemungutan suara digelar Bureau International des Expositions (BIE) di Paris, Prancis, pada Selasa 28 November.

Kota Busan, Korea Selatan dan Roma, Italia juga ikut bersaing menjadi tuan rumah acara lima tahunan yang menarik jutaan pengunjung dan investasi bernilai miliaran dolar.

Riyadh meraih 119 suara, Busan 29 suara, dan Roma 17 suara, berdasarkan hasil 182 anggota Bureau International des Expositions yang berbasis di Paris. Arab Saudi membutuhkan dua pertiga suara untuk menang pada putaran pertama.

Mengutip laporan Reuters, Kamis (30/11/2023), para kontestan Italia sangat kecewa dengan hasil tersebut.