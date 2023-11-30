Catat! Ini Daftar Pemenang Wonderful Indonesia Co-Branding Award 2023

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa Wonderful Indonesia Co-Branding Award (WICA) 2023 menjadi momentum untuk meningkatkan penjualan produk dan jenama dalam negeri. Jenama-jenama yang berpartisipasi dalam ajang tersebut mengalami peningkatan dari segi penjualan.

"Masing-masing brand merasakan manfaat peningkatan penjualan dan exposure serta brand image-nya bersama Wonderful Indonesia," kata Sandiaga dalam penganugerahan Wonderful Indonesia Co-Branding Award 2023 di Posbloc, Jakarta Pusat, Rabu 29 November 2023.

Jenama yang berpartisipasi di acara itu sebelumnya telah sepakat menjalin kolaborasi dengan Kemenparekraf untuk mengusung tagline Wonderful Indonesia.

Sandiaga mengajak para pelaku UMKM untuk lebih banyak bermitra dengan Kemenparekraf mengusung co-branding Wonderful Indonesia. Karena program yang telah berlangsung rutin sejak 2018, 2019, 2021, dan 2022 ini juga menjadi pemicu untuk melahirkan dan mempertahankan semangat para mitra untuk mengembangkan kegiatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dalam brand Wonderful Indonesia.

BACA JUGA:

"Kita ingin para pelaku UMKM ini mampu menyusul brand-brand yang lebih terkenal untuk menghasilkan peluang peningkatan penjualan produk sehingga bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas. Bagi kami ini adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi serta memperkuat brand identity dari 'Wonderful Indonesia' yang harus terus kita jaga dan kawal bersama-sama," kata Sandiaga seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Sandiaga berharap kolaborasi co-branding ini bisa memberikan dampak bagi shared brand equity Wonderful Indonesia dan menegaskan pentingnya penggunaan logo ini secara benar.

“Harapan saya, sebagai salah satu brand guardian dari Wonderful Indonesia, adalah setiap entitas yang mendapatkan hak untuk membawa, mengusung, dan menggunakan identitas 'Wonderful Indonesia' saya minta agar dapat menjaganya dengan baik. Agar brand equity Wonderful Indonesia tidak diluted, tentunya kualitas mitra juga akan kami jaga agar sesuai dengan brand objective kami," katanya.