Penerbangan Langsung Makau-Jakarta Dibuka, Sandiaga Berharap Kunjungan Wisman Meningkat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyambut antusias penerbangan langsung perdana Air Macau dengan rute Makau-Jakarta yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

Pendaratan pesawat Air Macau di Jakarta menjadi tanda dibukanya rute penerbangan langsung dari Makau ke Indonesia. Penerbangan langsung memang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menjangkau destinasi dengan mudah. Sebab konektivitas menjadi kunci untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia.

"Terlebih penerbangan langsung dari Makau ke Indonesia telah lama dinantikan agar jumlah wisman meningkat sehingga dapat berkontribusi pada devisa dari sektor pariwisata sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujar Sandiaga dalam keterangan diterima Okezone, Kamis (30/11/2023).

