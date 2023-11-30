Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pertama di Dunia, Maskapai Ini Pakai 100 Persen Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:00 WIB
Pertama di Dunia, Maskapai Ini Pakai 100 Persen Bahan Bakar Ramah Lingkungan
Pesawat Virgin Atlantic. (Foto: REUTERS)
MASKAPAI Inggris, Virgin Atlantic berhasil menyelesaikan penerbangan dari London ke New York menggunakan 100 persen bahan bakar berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF), pada Rabu 29 November 2023.

Pesawat Boeing 787 tersebut membawa 60 ton propelan yang seluruhnya terbuat dari limbah lemak dan produk sampingan pertanian.

Meskipun jet ini tidak membawa penumpang atau kargo komersial, pendiri Virgin Atlantic Richard Branson, CEO Virgin Atlantic Shai Weiss, dan Menteri Transportasi Inggris Mark Harper turut serta dalam penerbangan tersebut.

