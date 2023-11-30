Pertama di Dunia, Maskapai Ini Pakai 100 Persen Bahan Bakar Ramah Lingkungan

MASKAPAI Inggris, Virgin Atlantic berhasil menyelesaikan penerbangan dari London ke New York menggunakan 100 persen bahan bakar berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF), pada Rabu 29 November 2023.

Pesawat Boeing 787 tersebut membawa 60 ton propelan yang seluruhnya terbuat dari limbah lemak dan produk sampingan pertanian.

Meskipun jet ini tidak membawa penumpang atau kargo komersial, pendiri Virgin Atlantic Richard Branson, CEO Virgin Atlantic Shai Weiss, dan Menteri Transportasi Inggris Mark Harper turut serta dalam penerbangan tersebut.

