Kakek Keturunan Majapahit yang Masih Hidup, Tinggal di Tengah Hutan Tanpa Listrik

KETURUNAN Majapahit tentu masih ada yang hidup. Hal ini terbukti dalam video yang diunggah kanal YouTube Mas Den Vlog.

“Kita sekarang berada di tengah hutan dari Gunung Anjasmoro, perbatasan Mojokerto dan Jombang. Di situ kelihatan genting, kayaknya di atas sanalah rumah warga. Kita akan mencoba mencari warga yang berada di tempat ini. Ini ciri khas rumah di hutan pasti ada anjingnya,” kata perekam video.

Saat bertemu dengan seorang kakek, perekam video pun menyampaikan maksudnya mengunjungi daerah tersebut untuk mencari sosok nenek berusia 100 tahun lebih.

Sang kakek mengatakan bahwa sosok nenek yang dimaksud adalah ibunya bernama Mbah Marem yang wafat di usia 120 tahun.

