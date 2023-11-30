Viral Harimau Berteduh di Bawah Pohon Gegerkan Warga Madura, Begini Faktanya!

VIDEO seekor harimau berteduh di bawah pohon pada malam hari viral dan menggegerkan warga Pulau Madura khususnya Kabupaten Sampang, Jawa Madura. Sebab dalam unggahan disebutkan bahwa kejadiannya di Desa Gunung Maddeh, Sampang.

Dalam penuturan dalam video itu, warga Sampang diingatkan untuk berhati-hati karena harimau tersebut baru saja lepas dari kandang.

Lalu apakah itu fakta?

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto menegaskan bahwa video yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks.