HOME WOMEN TRAVEL

Viral Harimau Berteduh di Bawah Pohon Gegerkan Warga Madura, Begini Faktanya!

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:55 WIB
Viral Harimau Berteduh di Bawah Pohon Gegerkan Warga Madura, Begini Faktanya!
Ilustrasi harimau.
A
A
A

VIDEO seekor harimau berteduh di bawah pohon pada malam hari viral dan menggegerkan warga Pulau Madura khususnya Kabupaten Sampang, Jawa Madura. Sebab dalam unggahan disebutkan bahwa kejadiannya di Desa Gunung Maddeh, Sampang.

Dalam penuturan dalam video itu, warga Sampang diingatkan untuk berhati-hati karena harimau tersebut baru saja lepas dari kandang.

 BACA JUGA:

Lalu apakah itu fakta?

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto menegaskan bahwa video yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks.

 Ilustrasi

Topik Artikel :
Madura sampang Harimau Viral
