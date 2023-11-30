Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rekor Dunia, Sepasang Kekasih Menikah di Pesawat Habiskan Rp29 Miliar

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:51 WIB
Rekor Dunia, Sepasang Kekasih Menikah di Pesawat Habiskan Rp29 Miliar
Pasangan dari India menikah di pesawat. (Youtube The Brew News)
A
A
A

SEPASANG kekasih muda, Vidhi Popley dan Hridesh Sainani menikah di atas pesawat Boeing 747, Minggu lalu. Momen unik ini sedang dipertimbangkan masuk dalam masuk dalam Guinness World Record untuk pernikahan pertama di pesawat terbang di Uni Emirat Arab.

"Ini adalah kelanjutan dari pernikahan saya di udara. Pernikahan saya pada tahun (1994). Ini adalah untuk putri saya, sebuah hadiah dari ayahnya," kata ayah dari pengantin wanita, Dilip Popley.

Dilip selalu membayangkan Vidhi menikah di atas pesawat terbang seperti yang ia lakukan dengan istrinya, Sunita, dalam sebuah penerbangan Air India pada tanggal 18 Oktober 1994. Mereka mengklaim telah mencetak rekor pernikahan di pesawat di India.

 BACA JUGA:

"Saya tidak pernah membayangkannya. Saya tidak hadir pada pernikahan orang tua saya, dan mereka menciptakan sesuatu seperti ini untuk kami," kata Vidhi seperti dilansir dari New York Post, Kamis (30/11/2023).

Keluarga Popley terkenal kaya di UEA dan India karena bisnis perhiasan mereka cukup populer, Popley and Sons.

