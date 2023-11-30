Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mendarat Darurat, 2 Pesawat Tergelincir di Landasan Pacu hingga Menabrak Gedung

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:20 WIB
Mendarat Darurat, 2 Pesawat Tergelincir di Landasan Pacu hingga Menabrak Gedung
Pesawat keluar dari landasan pacu di Tanzania (Foto: New York Post)
A
A
A

INSIDEN dua pesawat keluar dari landasan pacu saat mendarat darurat terjadi di Tanzania, Afrika Timur, hanya dalam waktu beberapa jam saja.

Dilansir dari New York Post, Kamis (3011/2023), pesawat pertama adalah yang membawa sekitar 30 penumpang dari Zanzibar menuju Kikoboga di Taman Nasional Mikumi pada Selasa waktu setempat.

The Aviation Herald melaporkan bahwa saat berusaha mendarat roda pendaratan utamanya runtuh, dan menyebabkan pesawat berbelok dari landasan pacu dan berhenti di roda hidung, serta perut pesawat dan kedua sayapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
