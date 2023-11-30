Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bikin Merinding, Ternyata Ini Alasan Kuntilanak Selalu Tertawa Melihat Manusia

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |11:14 WIB
Bikin Merinding, Ternyata Ini Alasan Kuntilanak Selalu Tertawa Melihat Manusia
Ilustrasi (Foto: Scififantasyfiction)
A
A
A

KUNTILANAK ialah sosok hantu perempuan yang identik dengan baju putih, rambut panjang dengan suara tawa menyeramkan.

Tawa mengerikan yang bikin bulu kudik merinding ini kerap mengundang pertanyaan kenapa kuntilanak selalu tertawa manakala melihat manusia.

Kuntilanak tertawa seringkali menjadi pertanda munculnya makhluk astral tersebut. Mereka menampakkan dirinya diiringi tawa cekikikan di tempat-tempat terpencil, hutan, atau tempat yang gelap dan sunyi.

Ada beberapa alasan mengapa kuntilanak selalu tertawa jika melihat manusia. Hal itu kerap dikaitkan pula dengan berbagai keyakinan dan legenda yang ada.

Berikut ulasan mengenai penyebab kuntilanak selalu tertawa saat melihat manusia, seperti Okezone himpun dari berbagai sumber;

1. Kehidupan pilu di masa lalu

Konon dulunya kuntilanak merupakan wanita hamil yang meninggal dengan cara mengenaskan. Kesedihan yang teramat dalam mengubah wujud mereka menjadi kuntilanak yang gentayangan.

Infografis Pontianak Kota Kuntilanak

Tawa mereka yang menyeramkan merupakan bentuk ekspresi emosi yang rumit paduan antara kesedihan dan frustrasi.

Tertawa menjadi cara untuk menyampaikan rasa ketidakbahagiaan kuntilanak atau ketidakpuasan terhadap nasib yang mereka alami semasa hidup di dunia dulu.

2. Menggoda targetnya

Kuntilanak menggunakan tawa menyeramkan untuk menarik perhatian manusia yang berada di tempat sepi.

Ketika manusia mendengar suara tawa kuntilanak, mereka mungkin merasa penasaran atau bahkan terpancing mendekati sumber suara.

Setelah manusia mendekat mereka akan menjadi mangsa kuntilanak. Hantu mitologi ini bahkan bisa berubah wujud untuk balas dendam kepada manusia.

Halaman:
1 2
      
