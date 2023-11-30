Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Gadis Belia Mengejar Mimpi Jadi Pilot Profesional, Sering Dicibir karena Glamour dan Seksi

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:35 WIB
Kisah Gadis Belia Mengejar Mimpi Jadi Pilot Profesional, Sering Dicibir karena Glamour dan Seksi
Niamh Rosenvinge, gadis muda yang berambisi jadi pilot profesional (Foto: Instagram/@niamh.rosenvinge)
A
A
A

NIAMH Rosenvinge, seorang gadis muda yang berasal dari Newcastle, Inggris sering kali menghadapi kritik karena memilih karier sebagai pilot muda yang tampil glamour.

Meski banyak yang terkejut dengan pilihannya, Niamh tidak membiarkan pendapat negatif menghentikan ambisinya.

Sebaliknya, dia justru semakin gigih mengejar impian penerbangannya, menunjukkan bahwa penampilan glamour tidak menghalangi kemampuannya dalam mengukir jalannya di dunia penerbangan.

Institut Pilot menyatakan bahwa kurang dari 10 persen dari para pilot pesawat adalah perempuan. Fakta bahwa industri ini didominasi oleh pria mungkin menjadi penyebab banyaknya orang yang meremehkan Niamh Rosenvinge.

Seorang perempuan berusia 22 tahun, yang tengah mengikuti pelatihan sebagai calon pilot, mendapat inspirasi dari ayahnya.

Ayahnya telah mengelola lapangan udara dan pusat parasut di Peterlee selama 25 tahun, dan Niamh sendiri sudah aktif di sana sejak usia 11 tahun.

Niamh Rosenvinge

(Foto: Instagram/@niamh.rosenvinge)

Pertama kali mencoba terjun dari pesawat pada usia 12 tahun, dan sudah mahir melakukan gerakan melingkar di udara sejak usia 16 tahun, Niamh memulai pelatihan pilot pada usia 18 tahun setelah menyelesaikan ujian A-level. Kendati memiliki passion sepanjang hidupnya, seringkali dia dianggap remeh.

Ketika Niamh berusaha mencapai posisi kapten di maskapai penerbangan komersial, calon pasangannya mengakui bahwa dia sering kali dianggap sebagai pembohong mengenai karier penerbangannya.

Melansir dari Daily Star, gadis asal Newcastle itu mengungkapkan: "Saat saya sedang berpesta dan seorang pria mencoba mengobrol denganku.

Dia akan berkata, 'Saya di bidang keuangan, kamu bekerja di mana?' dan ketika saya memberi tahu mereka bahwa saya sedang menjalani pelatihan menjadi pilot, wajah mereka jelas menunjukkan bahwa mereka mengira saya sedang berbohong," curhat Niamh.

"Orang-orang pernah mengucapkan kata-kata rayuan seperti 'Sakitkah ketika kamu jatuh dari surga?' tetapi saya akan menjawab 'Tidak, karena saya sedang terbang dalam pesawat'."

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/408/3100210/10_pilot_terbaik_di_dunia_salah_satunya_penerbang_wanita_yang_melintasi_selat_atlantik-orM7_large.jpg
10 Pilot Terbaik di Dunia, Salah Satunya Penerbang Wanita yang Melintasi Selat Atlantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/408/3073632/ilustrasi_pilot-VsFN_large.jpg
Apa yang Terjadi ketika Seorang Pilot Meninggal saat Penerbangan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070937/tertarik_menjadi_pilot_berikut_panduannya_hingga_jadi_profesional-1O6t_large.jpg
Tertarik Menjadi Pilot, Berikut Panduannya hingga Jadi Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044827/pilot_ditangkap_polisi_karena_kasus_kdrt-V0lH_large.JPG
Pilot Ditangkap Sesaat Sebelum Pesawat Berangkat, Lho Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008743/tenang-luar-biasa-pilot-berhasil-daratkan-pesawat-tanpa-roda-dengan-selamat-aQP6bUb5AJ.JPG
Tenang Luar Biasa, Pilot Berhasil Daratkan Pesawat Tanpa Roda dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/406/2983550/pilot-boleh-tidur-selama-penerbangan-asal-penuhi-syarat-ini-hbGKNUS0kL.JPG
Pilot Boleh Tidur Selama Penerbangan, Asal Penuhi Syarat Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement