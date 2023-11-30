Kisah Gadis Belia Mengejar Mimpi Jadi Pilot Profesional, Sering Dicibir karena Glamour dan Seksi

NIAMH Rosenvinge, seorang gadis muda yang berasal dari Newcastle, Inggris sering kali menghadapi kritik karena memilih karier sebagai pilot muda yang tampil glamour.

Meski banyak yang terkejut dengan pilihannya, Niamh tidak membiarkan pendapat negatif menghentikan ambisinya.

Sebaliknya, dia justru semakin gigih mengejar impian penerbangannya, menunjukkan bahwa penampilan glamour tidak menghalangi kemampuannya dalam mengukir jalannya di dunia penerbangan.

Institut Pilot menyatakan bahwa kurang dari 10 persen dari para pilot pesawat adalah perempuan. Fakta bahwa industri ini didominasi oleh pria mungkin menjadi penyebab banyaknya orang yang meremehkan Niamh Rosenvinge.

Seorang perempuan berusia 22 tahun, yang tengah mengikuti pelatihan sebagai calon pilot, mendapat inspirasi dari ayahnya.

Ayahnya telah mengelola lapangan udara dan pusat parasut di Peterlee selama 25 tahun, dan Niamh sendiri sudah aktif di sana sejak usia 11 tahun.

(Foto: Instagram/@niamh.rosenvinge)

Pertama kali mencoba terjun dari pesawat pada usia 12 tahun, dan sudah mahir melakukan gerakan melingkar di udara sejak usia 16 tahun, Niamh memulai pelatihan pilot pada usia 18 tahun setelah menyelesaikan ujian A-level. Kendati memiliki passion sepanjang hidupnya, seringkali dia dianggap remeh.

Ketika Niamh berusaha mencapai posisi kapten di maskapai penerbangan komersial, calon pasangannya mengakui bahwa dia sering kali dianggap sebagai pembohong mengenai karier penerbangannya.

Melansir dari Daily Star, gadis asal Newcastle itu mengungkapkan: "Saat saya sedang berpesta dan seorang pria mencoba mengobrol denganku.

Dia akan berkata, 'Saya di bidang keuangan, kamu bekerja di mana?' dan ketika saya memberi tahu mereka bahwa saya sedang menjalani pelatihan menjadi pilot, wajah mereka jelas menunjukkan bahwa mereka mengira saya sedang berbohong," curhat Niamh.

"Orang-orang pernah mengucapkan kata-kata rayuan seperti 'Sakitkah ketika kamu jatuh dari surga?' tetapi saya akan menjawab 'Tidak, karena saya sedang terbang dalam pesawat'."