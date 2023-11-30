Viral Wanita Kerepotan Jaga Anak Sementara Suami Asyik Nonton di Pesawat Bikin Geram Warganet

Wanita kerepotan urus anak di pesawat sementara sang suami duduk santai (Foto: Instagram/@mariaroberts)

SEORANG wanita menjadi pusat perhatian penumpang lain setelah ia kerepotan mengurus anak-anaknya selama penerbangan, sementara di sisi lain sang suami hanya duduk santai menikmati penerbangan.

Mengutip Indy100, bukan rahasia umum bahwa dalam hubungan heteroseksual, perempuan lebih sering menanggung sebagian besar pekerjaan rumah yang tidak dibayar, termasuk merawat anak, memasak, dan membersihkan rumah.

Dalam video Instagram yang viral ini, influencer Maria Roberts membagikan momen ketika duduk di antara kedua anaknya selama penerbangan, sambil merawat mereka agar tetap tenang.

Terlihat suaminya, Lou, hanya duduk di seberang lorong tanpa memberikan perhatian apapun, bahkan cenderung cuek sambil asyik menonton menggunakan earphone.

(Foto: Instagram/@mariaroberts)

Roberts menyertakan keterangan pada postingannya, "Seperti yang sering diucapkan Lou, Saya akan bertukar tempat duduk dengan Anda, tetapi mereka menolak untuk duduk di sebelah saya," tulisnya.

Video ini telah ditonton sebanyak 18,5 juta kali, dan memicu beragam komentar tentang ketidakseimbangan pekerjaan antara suami dan istri.

"Saya tidak percaya bahwa pada tahun 2023, perempuan masih harus menghadapi perlakuan seperti ini," tulis yang lain.