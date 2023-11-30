Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Wanita Kerepotan Jaga Anak Sementara Suami Asyik Nonton di Pesawat Bikin Geram Warganet

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:31 WIB
Viral Wanita Kerepotan Jaga Anak Sementara Suami Asyik Nonton di Pesawat Bikin Geram Warganet
Wanita kerepotan urus anak di pesawat sementara sang suami duduk santai (Foto: Instagram/@mariaroberts)
A
A
A

SEORANG wanita menjadi pusat perhatian penumpang lain setelah ia kerepotan mengurus anak-anaknya selama penerbangan, sementara di sisi lain sang suami hanya duduk santai menikmati penerbangan.

Mengutip Indy100, bukan rahasia umum bahwa dalam hubungan heteroseksual, perempuan lebih sering menanggung sebagian besar pekerjaan rumah yang tidak dibayar, termasuk merawat anak, memasak, dan membersihkan rumah.

Dalam video Instagram yang viral ini, influencer Maria Roberts membagikan momen ketika duduk di antara kedua anaknya selama penerbangan, sambil merawat mereka agar tetap tenang.

Terlihat suaminya, Lou, hanya duduk di seberang lorong tanpa memberikan perhatian apapun, bahkan cenderung cuek sambil asyik menonton menggunakan earphone.

Suami Cuek di Pesawat

(Foto: Instagram/@mariaroberts)

Roberts menyertakan keterangan pada postingannya, "Seperti yang sering diucapkan Lou, Saya akan bertukar tempat duduk dengan Anda, tetapi mereka menolak untuk duduk di sebelah saya," tulisnya.

Video ini telah ditonton sebanyak 18,5 juta kali, dan memicu beragam komentar tentang ketidakseimbangan pekerjaan antara suami dan istri.

"Saya tidak percaya bahwa pada tahun 2023, perempuan masih harus menghadapi perlakuan seperti ini," tulis yang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189310//bandara-8Fkl_large.jpg
Terungkap! Maskapai Naikkan Harga Tiket ke Batas Atas Sebelum Kasih Diskon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189239//libur_bersama_desember-Bwex_large.jpg
25 Desember Tanggal Merah, Apakah Tanggal 26 Desember 2025 Ada Cuti Bersama? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318//viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189194//viral-Nn24_large.jpg
Viral Pertanyaan di Buku Anak Kelas 1 SD soal Rangsangan, Ibu: Pikirannya Gimana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/25/3189177//nonton-MbER_large.jpg
Mengisi Liburan Anak Sekolah, Ini 5 Ide Menarik yang Bisa Dihabiskan Sekeluarga 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement