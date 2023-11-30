Bule Australia Babak Belur Dikeroyok di Klub Malam Bali Hanya karena Perkara Wanita

Korban pengeroyokan di sebuah klub malam Bali (Foto: 7News)

SEORANG turis asal Perth, Australia, Matthew Stevenson mengalami kejadian tragis saat mengunjungi sebuah klub malam di Kuta, Bali.

Ia dipukuli lalu dirampok di area luar klub malam tersebut. Insiden ini terjadi pada Jumat, 24 Februari 2023 lalu.

Korban mengalami patah tulang pada bagian pipinya setelah dikeroyok sekelompok pria di lokasi kejadian.

Mengutip 7News, peristiwa nahas itu berawal saat ia pergi ke klub malam sekitar pukul 23.30 Wita. Selama waktu itu ia sempat berdansa dengan seorang wanita yang diyakini adalah saudara perempuan dari salah satu pelaku.

Matthew menjelaskan bahwa dia pertama kali diserang atau dipukul oleh seseorang, setelah itu datang sekelompok orang berjulah 5-6 orang yang memukulinya membabi buta.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, nampak korban diseret, dipukuli dan kepalanya dibenturkan ke tanah.

Matthew mengaku merasa beruntung karena hanya mengalami cedera tulang pipi dan sedikit luka di bagian kepala.

Menurutnya, jika dilihat dari serangan yang brutal seringkali orang mengalami cedera serius di kepala yang berujung pada kematian atau kerusakan otak.