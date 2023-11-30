Resep Makan Pagi Capcay Kuah Kental ala Chef Devina Hermawan, Gak Kalah dengan Restoran Chinese

CAPCAY merupakan salah satu makanan yang terdiri dari beragam sayuran yang hampir dijumpai di berbagai tempat di Indonesia. Istilah capcay berasal dari kosa kata bahasa Cina yaitu ‘cap’ artinya sepuluh dan ‘cay’ atau chai artinya sayuran.

Jadi, jika diartikan secara keseluruhan adalah masakan yang terdiri dari sepuluh macam jenis sayuran.

Tak hanya digemari oleh masyarakat keturunan Chinese, capcay jadi andalan makanan masyarakat Indonesia. Memiliki tekstur kuah yang kental dan hangat, capcay sangat cocok dihidangkan saat musim hujan seperti saat ini.

Nah, bagi Anda yang ingin menyajikan capcay di rumah, resep dari Chef Devina Hermawan, Kamis (30/11/2023) berikut ini mungkin bisa Anda coba di rumah.

Bahan kuah kaldu:

500 gr tulang sapi

500 gr tulang ayam

30 gr bawang putih air secukupnya

Bahan isian:

75 grudang

75 grampela

75 gr dada ayam filet

75 gr kekian ayam udang, goreng

1 st baking powder

2 sdt maizena

3 st putih telur

1 sdt garam