MLA Gelar Grand Final National Butchery and Cooking Competition

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |11:10 WIB
MLA Gelar Grand Final National Butchery and Cooking Competition
Final National Butchery and Cooking Competition, (Foto: MPI/Syifa)
A
A
A

MENYUSUL kesuksesan debutnya di tahun 2022, Meat & Livestock Australia (MLA) kembali menggelar National Butchery and Cooking Competition edisi kedua. Tahun ini MLA berkolaborasi dengan Trade and Investment Queensland (TIQ).

Kompetisi ini telah menjadi platform utama untuk menampilkan bakat chef Indonesia dan memperdalam pengetahuan mereka tentang dunia daging sapi Australia. MLA Regional Manager South-East Asia, Valeska, mengatakan kembalinya digelar acara ini karena antusiasme peserta sangat besar.

Pihaknya kembali ini membuka kesempatan kepada para chef muda dan chef profesional Indonesia untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang berbagai potongan daging sapi yang dapat diolah melalui berbagai metode memasak.

 BACA JUGA:

“Kami melihat bahwa Indonesia memiliki banyak potensi baik dalam hal bakat maupun industri,” kata Valeska saat ditemui MNC Portal dalam konferensi pers di Raffles Hotel, Kamis (30/11/2023)

“Hal ini dapat bermanfaat bagi talenta dan industri sebagai wadah mereka untuk memberikan produk berkualitas kepada konsumen sambil mempelajari daging sapi Australia yang terbaik,” imbuhnya.

Kompetisi ini sendiri, diketahui diikuti oleh para chef yang dibagi dalam dua kategori, yakni kategori chef muda dari sekolah kuliner atau pariwisata dan chef professional, yang datang dari empat kota besar di Indonesia, Jakarta, Bali dan Indonesia Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Halaman:
1 2 3
      
