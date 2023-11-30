Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Membuat Nasi Kuning, Bisa Pakai Rice Cooker

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |10:05 WIB
Resep Membuat Nasi Kuning, Bisa Pakai Rice Cooker
Nasi kuning bisa dinikmati saat makan siang. (Foto: Freepik)
RESEP membuat nasi kuning sering kali dicari. Apalagi menu ini sangat khas disajikan untuk acara.

Meski begitu, tak ada salahnya juga jika kamu ingin menghidangkan nasi kuning untuk makanan keluarga seperti di siang atau malam.

Ada beberapa cara mudah untuk bisa kamu ikuti. Salah satunya memasak dengan memakai rice cooker. Mengutip berbagai sumber pada Kamis (30/11/2023), berikut resep cara membuat nasi kuning.

1. Nasi kuning rice cooker

Bahan:

1 kg beras

1 buah kelapa tua

5 cm kunyit

2 cm lengkuas

5 cm jahe

2 lembar daun pandan

2 batang serai

5 buah bawang merah

4 lembar daun salam

900 ml santan

4 sdt garam

Cara memasak:

1. Mencuci beras dan rendam lebih dahulu.

2. Kemudian larutkan bumbu halus dengan air secukupnya dan masukkan ke dalam rice cooker.

3. Setelah itu, masukkan daun pandan, daun salam dan serai.

4. Tekan tombol cook pada rice cooker. Lalu aduk-aduk saat sudah matang.

5. Angkat dan sajikan dengan lauk.

