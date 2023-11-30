5 Rekomendasi Tas Branded Kece untuk Fashion Natal Dan Tahun Baru, Gak Perlu Beli Baru Kok

PERAYAAN Natal dan penghujung tahun 2023 kian dekat. Atmosfer alias hawa liburan tentu sudah mulai terasa. Selain sudah mempersiapkan agenda dan spot liburan, masyarakat Indonesia tentu akan berlomba-lomba tampil ‘kece’ untuk merayakan momen spesial tersebut dengan outfit yang ‘fashionable’.

Nah, berbicara soal outfit, tak afdol rasanya jika tidak didukung dengan tas yang tak kalah ‘kece’, apalagi untuk kaum hawa. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang ingin tampil fashionable dengan tas-tas branded untuk menunjang penampilan mereka di momen perayaan natal dan tahun baru nanti.

Lantas, rekomendasi tas branded apa saja yang bisa Anda dapatkan di store ini untuk dikenakan di momen perayaan natal dan tahun baru 2023? Berikut diantaranya seperti Nah, berikut beberapa rekomendasi tas branded seperti diungkapkan Founder Irresistible Bazaar & Irress Urban Bazaar, Irressavenue, Irressneaker, Marisa Tumbuan, saat ditemui di Senayan Park, Jakarta.

Prada Bucket Sechiello Jacquard Logo

Bagi Anda yang ingin tampil simpel dengan warna-warna aman, salah satu koleksi tas dari Prada ini bisa jadi pilihan. Selain simpel, modelnya juga memiliki dua pilihan, bisa jadi handbag maupun sling bag. Harga preloved tas satu ini ada di kisaran harga Rp10.500.000.

“Ini simpel tapi masih ada sentuhan berkelasnya ya. Cocok dipadukan dengan warna outfit apapun. Termasuk warna-warna terang yang identik dengan warna Natal dan tahun baru,” ujar Marisa.

Balenciaga Triangle Bag Small

Nah, bagi Anda yang ingin main dengan warna aman, namun ingin ada sedikit sentuhan tampilan yang eksploratif, koleksi Triangle Bag Small dari Balenciaga ini bisa menjadi pilihan. Meski bentuknya kecil, namun tas dengan harga preloved Rp10 juta ini bisa memuat beberapa barang penting Anda, mulai dari handphone hingga dompet.

Balenciaga Crossbody Bag Red

Mau tampil fashionable, namun tetap butuh tas branded yang bisa muat banyak barang bawaan? Koleksi Crossbody Bag Red dari Balenciaga ini jawabannya! “Warnanya ngejreng yaa jadi kalau buat foto-foto kece banget. Talinya juga bisa dipanjangin. Dan bisa muat banyak barang bawaan,” ujar Marisa.

Meski memiliki tampilan simpel, namun warna merah khas warna Natal ini bisa membuat penampilan Anda makin ‘eye catching’. Harga preloved tas ini juga cukup terjangkau yakni berkisar di harga Rp5 jutaan.