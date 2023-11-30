7 Cara Buat Kulit Segar dan Glowing, Jadi Terlihat Awet Muda

AKTIVITAS sehari-hari dan polusi memang bisa membuat kulit kita kusam. Oleh karena itu, biasanya kita akan menggunakan skincare untuk menjaga agar kulit kita tetap segar dan glowing.

Namun, Anda dapat menjaga wajah Anda terlihat segar dan bersinar dengan melakukan beberapa perubahan kecil pada rutinitas harian Anda. Berikut beberapa tips mudah untuk wajah segar dan bersinar.

1. Bersihkan wajah secara teratur

Membersihkan wajah dua kali sehari merupakan langkah penting untuk menjaga kebersihan kulit. Gunakan pembersih yang sesuai dengan jenis kulit Anda untuk menghilangkan debu, kotoran, dan sisa riasan.

2. Gunakan Pelembab

Pelembab adalah kunci untuk menjaga kulit tetap terhidrasi. Setelah mencuci muka, oleskan pelembab tergantung jenis kulit Anda. Ini akan menjaga kelembapan kulit dan mencegahnya mengering.

3. Jangan lupa tabir surya

Sinar matahari dapat merusak kulitmu. Gunakan tabir surya dengan SPF yang cukup untuk melindungi wajah Anda dari sinar UV yang berbahaya.

4. Perbanyak Konsumsi Air

Air adalah kunci hidrasi alami kulit. Pastikan untuk minum cukup air sepanjang hari untuk menjaga kulit Anda tetap terhidrasi.