HOME WOMEN FASHION

Pro Kontra Soal Tren Thrifting Fesyen, Aming: Perlu Diatur Regulasinya

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |13:30 WIB
Pro Kontra Soal Tren Thrifting Fesyen, Aming: Perlu Diatur Regulasinya
Aming, (Foto: Instagram @amingisback)
A
A
A

KULTUR thrifting saat ini sedang kembali tren di kalangan anak-anak muda, terutama Gen Z yang mendominasi usia muda saat ini. Tapi tak hanya anak muda, selebriti terkenal seperti Aming pun mengaku kalau dirinya sangat menyukai trifthing feysen.

Namun, terkait tren thrifting fesyen tersebut ternyata belakangan ini timbul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian menilai tren ini di sisi lain bisa membunuh retail fashion.

Aming sendiri menilai bahwa trifthing juga menyediakan barang-barang berkualitas, sekaligus mengurangi limbah fesyen. Terkait pro kontra terkait masalah ini, menurut pria lulusan ITB tersebut, sudah saatnya pemerintah mengatur regulasi yang jelas tentang masalah ini.

(Foto: Jcomp/Freepik) 

"Trifthing semacam pro kontra, tapi semua tergantung materialnya dan sistem regulasinya,” kata Aming saat ditemui di kawasan SCBD baru-baru ini.

