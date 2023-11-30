Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Happy Salma Bagikan Tips agar Tidak Mati Gaya dalam Berpenampilan, Apa Itu?

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |10:23 WIB
Happy Salma Bagikan Tips agar Tidak Mati Gaya dalam Berpenampilan, Apa Itu?
Happy Salma bagikan tips agar tidak mati gaya dalam berpenampilan. (Foto: Instagram)
A
A
A

HAPPY Salma merupakan artis senior yang selalu tampil simpel, tapi terlihat elegan. Ternyata, dia punya tips jitu agar penampilannya menarik dan tidak mati gaya.

Rupanya, dia memilih memakai aksesoris favorit seperti bros. Menurutnya penggunaan bros dapat menjadikan penampilan kian hidup.

“Kalau lagi mati gaya gitu, misalnya lagi pakai baju casual, tapi mau ke acara formal, tinggal pakai bros langsung hidup penampilan kita," kata Happy Salma saat peluncuran koleksi terbaru Tulola ‘Pertemuan Purnama’ di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).

Happy menuturkan bahwa dia juga menyukai hampir segala jenis dan bentuk bros, untuk melengkapi penampilannya dalam menghadiri berbagai jenis acara.

Bros

“Klasik, asimetris dari ukuran besar, kecil, sedang jujur hampir semua perhiasan ini aku suka bentuk-bentuknya,” ujar Happy Salma.

Kebaya diungkapkan oleh Happy jadi pilihan busana yang kerap ia gunakan hampir di berbagai kesempatan dan menarik serta cocok untuk dipadu padankan dengan hampir berbagai perhiasan. Dimana salah satunya adalah bros tadi.

Halaman:
1 2
      
