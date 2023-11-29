Potret Kedekatan Nurah Syahfirah dengan Kekasih Teuku Rassya, Cantik Luar Biasa

TEUKU Rassya merupakan salah satu artis muda yang sosoknya menjadi perhatian publik. Selain bertalenta, dia juga memiliki paras tampan.

Namun, Anda siap-siap patah hati, sebab putra sulung Tamara Bleszynski ini sudah memiliki kekasih bernama Cleantha. Hubungan mereka sudah berjalan cukup lama, bahkan Teuku Rassya beberapa kali mengajak sang kekasih ke keluarganya.

Bahkan Cleantha memiliki kedekatan dengan ibu sambung Rassya, Nurah Syahfirah. Melalui postingannya di Instagram pribadinya, Nurah mengunggah kebersamaan dengan calon menantunya itu.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum momen kebersamaan Nurah Syahfirah dengan Pacar Teuku Rassya, seperti dilansir dari Instagram @nourahsheivirah, Rabu (29/11/2023).

1. Foto bersama





Rassya kerap mengajak kekasihnya untuk hadir di acara-acara penting keluarganya. Seperti di foto ini dia terlihat berfoto bersama dengan kedua orang tuanya dan kekasihnya. Sang kekasih nampak anggun dalam balutan tube dress warna pastel dengan aksen payet.

Sementara ibu sambungnya terlihat cantik memakai lace dress yang membuatnya terlihat anggun.

2. Tampil stylish





Nurah dan Cleantha nampak begitu stylish di foto ini. Dia memadukan outfitnya dengan beberapa perhiasan yang dipakai. Untuk tampilan rambutnya sendiri sama-sama dikuncir satu. Penampilannya begitu memukau.

3. Foto selfie





Kebersamaan Nurah dan Cleantha yang terlihat akrab sampai selfie bareng. Keduanya terlihat cantik mengenakan makeup tebal. Potret Nurah dan Cleantha bak kakak beradik.