5 Potret Cantik Aina Lutfi, Selebgram yang Dilaporkan oleh Pelakor Suaminya

AINA Aziz Lutfi atau biasa dikenal dengan Aina Lutfi memang tengah menjadi pembicaraan warganet karena kasus perselingkuhan yang menimpanya. Perselingkuhan ini dilakukan suaminya dengan salah satu karyawan di perusahaan bernama Daffa Nadhif Azhari atau DNA.

Aina memergoki sang suami check in hotel sebanyak lebih dari 8 kali dengan wanita berinisial DNA. Tapi, alih-alih mendapatkan penyesalan, Aina malah dilaporkan oleh Daffa dengan tuduhan penyerangan.

Kasus ini dimulai saat Aina mengkonfrontasi dengan Daffa pada 22 Agustus 2022. Aina melampiaskan amarahnya dengan menyiramkan es kopi ke Daffa dan mengaku ia tengah hamil. Setelah kejadian tersebut, Aina berniat melakukan mediasi dengan suami dan Daffa. Namun wanita ini malah melaporkan Aina ke polisi atas tuduhan penganiayaan.

Terlepas dari masalah yang sudah lama terjadi tapi viral lagi itu, Aiana merupakan seorang selebgram yang memiliki followers instagram lebih dari 50 ribu. Dia pun kerap memposting kesehariannya di akun Instagram miliknya.

Pengusaha Sukses

Aina Lutfi merupakan seorang Owner sekaligus founder dari PT. Sinergi Taruna Praja yaitu perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi lingkungan.

Ibu dari Satu Orang Anak

Aina Lutfi telah dikaruniai seorang putri bernama Queensha Shaquella S Nasution. Queensha lahir pada tanggal 25 Januari 2021.

Seorang Istri yang Baik

Bukan hanya seorang wanita karir Aina juga merupakan seorang istri yang taat dan baik pada suami.