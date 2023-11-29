Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Indah G Pamer Body Goals, Selebgram yang Disindir Deddy Corbuzier

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |06:07 WIB
Potret Indah G Pamer Body Goals, Selebgram yang Disindir Deddy Corbuzier
Indah Gunawan. (Foto: Instagram)
A
A
A

INDAH Gunawan memang tengah diserang netizen, lantaran melontarkan peryataan kontroversial. Kala itu dia memprotes pemerintah yang memberikan bantuan Palestina tapi tidak membantu Papua.

Meskipun, dia kemudian membuat klarifikasi tentang pernyataannya tersebut. Tapi, banyak orang nampaknya tidak puas dengan pernyataannya tersebut, termasuk Deddy Corbuzier.

Dalam konten yang dibuatnya, Deddy Corbuzier mempermasalahkan ucapan klarifikasi Indah G yang dianggap terlalu cepat. Selain itu, Deddy pun memberikan fakta-fakta terkait pemberian bantuan ke Papua yang jumlahnya mencapai ratusan kali lipat dari dana ke Palestina.

Terlepas dari kontroversi yang terjadi, penampilan Indah G memang hot. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @itsindahg.

Tampil seksi pakai lingerie

Indah G

Potret seksi Indah Gunawan saat pose rebahan di ranjang. Di foto itu dia memakai lingerie hitam transparan. Indah nampak merebahkan kepalanya di lengannya. Penampilan Indah Gunawan Hot Banget.

Tampil cantik dengan makeup tebal

Indah G

Kecantikan Indah begitu terpancar di foto ini. Dia memakai makeup tebal dengan lipstik warna nude. Sementara itu matanya terlihat indah dengan softlens biru dan eyelash extension. Indah memilih menggerai rambut panjangnya dan dikesampingkan. Cantik abis!

Pose rebahan manja

Indah G

Pada foto selanjutnya Indah terlihat rebahan manja dengan sedikit menutup wajahnya. Indah pose menyamping sambil menunjukkan lekuk tubuhnya yang aduhai. Penampilannya bikin salfok.

"Bukan Indah lagi, hot dah," kata @bung***

"Meleleh beb," tambah @_ian***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement