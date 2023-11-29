Potret Indah G Pamer Body Goals, Selebgram yang Disindir Deddy Corbuzier

INDAH Gunawan memang tengah diserang netizen, lantaran melontarkan peryataan kontroversial. Kala itu dia memprotes pemerintah yang memberikan bantuan Palestina tapi tidak membantu Papua.

Meskipun, dia kemudian membuat klarifikasi tentang pernyataannya tersebut. Tapi, banyak orang nampaknya tidak puas dengan pernyataannya tersebut, termasuk Deddy Corbuzier.

Dalam konten yang dibuatnya, Deddy Corbuzier mempermasalahkan ucapan klarifikasi Indah G yang dianggap terlalu cepat. Selain itu, Deddy pun memberikan fakta-fakta terkait pemberian bantuan ke Papua yang jumlahnya mencapai ratusan kali lipat dari dana ke Palestina.

Terlepas dari kontroversi yang terjadi, penampilan Indah G memang hot. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @itsindahg.

Tampil seksi pakai lingerie

Potret seksi Indah Gunawan saat pose rebahan di ranjang. Di foto itu dia memakai lingerie hitam transparan. Indah nampak merebahkan kepalanya di lengannya. Penampilan Indah Gunawan Hot Banget.

Tampil cantik dengan makeup tebal

Kecantikan Indah begitu terpancar di foto ini. Dia memakai makeup tebal dengan lipstik warna nude. Sementara itu matanya terlihat indah dengan softlens biru dan eyelash extension. Indah memilih menggerai rambut panjangnya dan dikesampingkan. Cantik abis!

Pose rebahan manja

Pada foto selanjutnya Indah terlihat rebahan manja dengan sedikit menutup wajahnya. Indah pose menyamping sambil menunjukkan lekuk tubuhnya yang aduhai. Penampilannya bikin salfok.

"Bukan Indah lagi, hot dah," kata @bung***

"Meleleh beb," tambah @_ian***.