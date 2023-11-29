Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil DNA, Sales yang Jadi Manager Lalu Selingkuh dengan Suami Aina Lutfi

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:10 WIB
Profil DNA, Sales yang Jadi Manager Lalu Selingkuh dengan Suami Aina Lutfi
DFA. (Foto: Facebook)
A
A
A

NAMA Aina Lutfi memang tengah ramai dibicarakan karena konten tentang perselingkuhan suaminya yang dia bagikan di Instagram. Dalam konten tersebut dia menyebut bahwa sales yang diangkat menjadi manajer tersebut malah bersikap seperti istri bos.

Bahkan, ketika dilabrak perempuan itu malah menuntut Aina dan meminta uang damai Rp200 juta. Tentu saja, Aina pun tidak menyetujui permintaaan perempuan tersebut.

Kisah itu pun Aina bagikan melalui instagram pribadinya @ainalutfi_. Bahkan, dia pun memiliki bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan seorang wanita berinisial DNA.

DFA

Sejak saat itu, netizen berbondong-bondong memburu profil wanita berinisial DNA ini. Saat ini sudah terkuak identitas dari wanita berinisial DNA. Kasus perselingkuhan yang melibatkan Bos dan seorang karyawan telah terjadi sejak lama dan dilabrak istri sah pada 9 Agustus 2022.

Profil Daffa Nadhif Azhari seperti dilansir dari LinkedIn: Daffa Nadhif Azhari

Nama: Daffa Nadhif Azhari

Tanggal lahir: 14 Juli 1999

Pendidikan:

- SMAN 8 Bekasi

- Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dengan IPK: 3,66 Cumlaude

Social media dari Daffa Nadhif Azhari

Facebook: Daffa Nadhif Azhari

AskFM: @dafnadh

Menurut pengakuan Aina Lutfi, suaminya dan Daffa ini telah check in hotel sebanyak lebih dari 8 kali. Daffa merupakan karyawan di perusahaan Aina dan telah bekerja selama 8 bulan.

Karena kasus ini Daffa dipecat secara tidak hormat. Wanita bernama Daffa ini membuat netizen semakin geram karena ia diduga playing victim dengan melaporkan Aina Lutfi yang merupakan istri sah ke polisi atas tuduhan penganiayaan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
