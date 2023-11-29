Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Catat! Ini Jenis Skincare yang Paling Ampuh Hilangkan Bruntusan

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |18:47 WIB
Catat! Ini Jenis Skincare yang Paling Ampuh Hilangkan Bruntusan
Promo Aladin Mall.
A
A
A

SKINCARE untuk menghilangkan bruntusan banyak dicari, terutama oleh para wanita. Pasalnya, ini juga merupakan masalah umum yang kerap dialami mereka.

 

Umumnya, bruntusan sering muncul di area kulit yang berminyak, seperti wajah bagian dahi. Saat bruntusan muncul di dahi, ini tentunya bisa mengganggu penampilan.

 

Oleh karena itu, Anda bisa menggunakan skincare untuk mengatasinya. Namun, ketahui dulu jenis skincare yang baik untuk melawan bruntusan. Nah, berikut adalah beberapa kandungan skincare yang dikenal dapat meredakan bruntusan.

 

Jenis Skincare untuk Menghilangkan Bruntusan

 

1. Tea Tree Oil

Saat memilih skincare untuk bruntusan, coba ambil produk yang mengandung tea tree oil atau minyak pohon teh. Bahan yang satu ini telah terbukti dapat memperbaiki jerawat ringan hingga sedang.

 

Berdasarkan Clinical Pharmacology: Advances and Application, kombinasi propolis, minyak pohon teh, dan lidah buaya efektif untuk menyembuhkan jerawat.

 

2. Asam Salisilat

Asam salisilat memang sudah dikenal sebagai kandungan skincare yang baik untuk mengatasi jerawat dan beruntusan, serta kerap digunakan untuk pemilik kulit berminyak.

 

Sebab, senyawa ini memiliki kandungan antibakteri yang mampu menghilangkan bakteri penyebab jerawat dan mengurangi minyak berlebih di pori-pori kulit.

 

3. Benzoyl Peroxide

Walaupun punya efek samping yang bisa membuat kulit kering, tapi enggak bisa dipungkiri kalau benzoyl peroxide adalah salah satu kandungan skincare terbaik untuk mengatasi masalah jerawat dan bruntusan.

 

Ini karena benzoyl peroxide bisa membunuh bakteri penyebab jerawat yang jauh lebih ampuh daripada kita makan antibiotik! Kandungan ini juga bisa mengeksfoliasi kulit kita, sehingga sel kulit mati dan sebum enggak menumpuk dan menyumbat pori-pori.

 

4. Centella Asiatica

Centella asiatica bisa dijadikan salah satu kandungan untuk menghilangkan bruntusan. Pasalnya, tanaman ini memiliki bahan aktif seperti saponin, flavonoid, asam fenolik, dan sejumlah antioksidan lain yang bisa membantu menenangkan peradangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement