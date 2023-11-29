Catat! Ini Jenis Skincare yang Paling Ampuh Hilangkan Bruntusan

SKINCARE untuk menghilangkan bruntusan banyak dicari, terutama oleh para wanita. Pasalnya, ini juga merupakan masalah umum yang kerap dialami mereka.

Umumnya, bruntusan sering muncul di area kulit yang berminyak, seperti wajah bagian dahi. Saat bruntusan muncul di dahi, ini tentunya bisa mengganggu penampilan.

Oleh karena itu, Anda bisa menggunakan skincare untuk mengatasinya. Namun, ketahui dulu jenis skincare yang baik untuk melawan bruntusan. Nah, berikut adalah beberapa kandungan skincare yang dikenal dapat meredakan bruntusan.

Jenis Skincare untuk Menghilangkan Bruntusan

1. Tea Tree Oil

Saat memilih skincare untuk bruntusan, coba ambil produk yang mengandung tea tree oil atau minyak pohon teh. Bahan yang satu ini telah terbukti dapat memperbaiki jerawat ringan hingga sedang.

Berdasarkan Clinical Pharmacology: Advances and Application, kombinasi propolis, minyak pohon teh, dan lidah buaya efektif untuk menyembuhkan jerawat.

2. Asam Salisilat

Asam salisilat memang sudah dikenal sebagai kandungan skincare yang baik untuk mengatasi jerawat dan beruntusan, serta kerap digunakan untuk pemilik kulit berminyak.

Sebab, senyawa ini memiliki kandungan antibakteri yang mampu menghilangkan bakteri penyebab jerawat dan mengurangi minyak berlebih di pori-pori kulit.

3. Benzoyl Peroxide

Walaupun punya efek samping yang bisa membuat kulit kering, tapi enggak bisa dipungkiri kalau benzoyl peroxide adalah salah satu kandungan skincare terbaik untuk mengatasi masalah jerawat dan bruntusan.

Ini karena benzoyl peroxide bisa membunuh bakteri penyebab jerawat yang jauh lebih ampuh daripada kita makan antibiotik! Kandungan ini juga bisa mengeksfoliasi kulit kita, sehingga sel kulit mati dan sebum enggak menumpuk dan menyumbat pori-pori.

4. Centella Asiatica

Centella asiatica bisa dijadikan salah satu kandungan untuk menghilangkan bruntusan. Pasalnya, tanaman ini memiliki bahan aktif seperti saponin, flavonoid, asam fenolik, dan sejumlah antioksidan lain yang bisa membantu menenangkan peradangan.