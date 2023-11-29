Potret Fuji dan Gala Bikin Kenangan Manis di Depan Rumah, Netizen: Terlalu Gemas Lihat Ini

Fuji dan Gala bikin kenangan manis di depan rumah. (Foto: Instagram)

FUJI kini memang telah menjadi pengganti orangtua bagi Gala Sky. Tidak jarang anak keempat dari empat bersaudara itu selalul menyempatkan diri untuk berkumpul dengan keponakannya itu, meski dia pun dirundung kesibukan yang padat.

Bahkan keduanya sering kali membuat momen kebersamaan, baik di arena permainan, liburan maupun di depan rumah sekaligus. Misalnya pada salah satu foto yang di unggah ke akun Instagramnya @fuji_an.

"Kenangan buat Gala gede nanti," tulisnya dalam keterangan foto, Rabu (29/11/2023).

Berikut potret Fuji dan Gala di depan rumah yang bikin warganet semakin gemas.

1. Saling tatap

Kedekatan antara tante dan keponakan ini memang sudah tak diragukan lagi. Dalam salah satu unggahan Fuji, Gala bahkan mengakui menjadi orang yang sangat sayang dan rindu ketika tantenya itu tidak ada.

Saking dekatnya, tak heran jika tatapan mata mereka seolah berbicara rasa rindu ketika tidak saling bertemu.

2. Pose 2 jari

Semakin besar, anak mendingan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah itu semakin bisa diajak untuk bergaya. Tak jarang dia pun melakukan pose manja bersama Fuji.

Lihat saja pada foto satu ini. Dia sangat menggemaskan dengan pose dua jarinya.