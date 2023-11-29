Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Olahraga Ringan di Pagi Hari dan Manfaatnya untuk Kesehatan

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |16:21 WIB
5 Olahraga Ringan di Pagi Hari dan Manfaatnya untuk Kesehatan
Olahraga ringan di pagi hari, (Foto: AladinMall)
OLAHRAGA  ringan di pagi hari  cocok dilakukan sebelum berangkat ke kantor. Selain tidak menyita tenaga dan menguras fisik, olahraga pagi dengan gerakan ringan bisa meningkatkan mood.

Kebiasaan olahraga di pagi hari juga memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh, seperti meningkatkan konsentrasi dan menjaga suasana hati. Dengan olahraga pagi, Anda juga bisa meningkatkan fokus dan produktivitas, menjaga berat badan ideal, dan meningkatkan kesehatan jantung.

Lantas, apa saja olahraga dan perlengkapan yang harus disiapkan?

Olahraga Ringan di Pagi Hari

1. Lompat Tali

Selain meningkatkan kesehatan jantung dan stamina, manfaat lompat tali rutin lainnya adalah meningkatkan efisiensi pernapasan. Hal ini menjadi sangat bermanfaat saat melakukan aktivitas lain karena Anda tidak akan kehabisan nafas setelah melakukan olahraga berat seperti lari marathon atau renang jarak jauh.

Perlengkapan utama dari olahraga yang disebut juga skipping ini tentu saja skipping rope  atau tali.

2. Latihan Hand Grip

Hand grip adalah alat latihan tipe tuas yang praktis dan portable. Latihan hand grip bermanfaat untuk membangun kekuatan lengan dan otot. Para atlet menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan mereka agar unggul dalam olahraga yang menggunakan kekuatan tangan.

3. Angkat Barbel Ringan

Mengangkat barbel atau dumbbell merupakan salah satu alat olahraga yang murah, fleksibel dan mudah. Cocok untuk untuk meningkatkan stamina. Selain itu, mengangkat barbel juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung, membakar kalori, membangun otot atau meningkatkan daya tahan otot.

Halaman:
1 2
      
