HOME WOMEN LIFE

Warna Rambut Bawa Keberuntungan 2024 Berdasarkan Ramalan Shio

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:30 WIB
Warna Rambut Bawa Keberuntungan 2024 Berdasarkan Ramalan Shio
Ramalan shio, (Foto: Freepik)




BUKAN rahasia lagi kalau peluang keberuntungan seseorang selain bisa dilihat dari tanda zodiak yang dimiliki, tapi juga tanda shio yang dimiliki.

Nah banyak aspek atau media yang menurut ramalan shio bisa jadi pembawa keberuntungan untuk setiap tanda shio. Salah satunya warna, termasuk warna rambut yang dikenakan.

Dilansir dari Know Insider, Selasa (28/11/2023) berikut tren warna rambut di tahun 2024 yang diprediksikan bisa membawa keberuntungan untuk empat shio, Naga hingga Kambing.

1. Shio Naga: Mengingat orang-orang bershio Naga senang menjadi pusat perhatian, makanya warna rambutnya pun mencerminkan keberaniannya. Menarik keberuntungan datang, disarankan para pemilik shio Naga mengenakan warna rambut pirang dengan banyak highlight pada tahun 2024.

2. Shio ular: Para pemilik shio ular, yang punya kepribadian teliti dan selalu berpenampilan rapi, akan tampil terbaik dalam rambut warna coklat atau coklat abu pada tahun 2024.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
