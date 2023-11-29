Aksi Kak Seto Loncat-loncat di Bandara, Aktif Banget Ya Bund!

SETO Mulyadi atau yang dikenal dengan Kak Seto dikenal sebagai sosok pemerhati anak. Meski terbilang sudah sangat senior, tapi Kak Seto masih begitu aktif beraktivitas layaknya anak muda.

Seperti baru-baru ini, Kak Seto bikin heboh dengan aksi loncat-loncatnya di bandara. Meski sudah menginjak usia 72 tahun, dia terlihat masih aktif bergerak. Dalam video yang beredar, Kak Seto memakai turtle neck merah dipadukan dengan celana hitam dan sneakers.

Ia mengungkap, video tersebut saat dia tengah melakukan perjalanan untuk kunjungan kerja keluar negeri yang memakan waktu tempuh hingga belasan jam.

"Apalagi saya bepergian dengan para anggota polisi muda-mudi yang membuat saya tetap mempertahankan semangat muda yang membara! ," tulis Kak Seto dikutip dari akun Instagram @kaksetosahabatanak, Rabu (29/11/2023)

“Khususnya saat perjalanan dari Jakarta, transit di Sydney lalu melanjutkan penerbangan ke Brisbane dengan total sekitar 10 jam," lanjutnya.

