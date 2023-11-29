Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak yang Tidak Suka Pamer Harta meski Kaya Raya

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:05 WIB
5 Zodiak yang Tidak Suka Pamer Harta meski Kaya Raya
Zodiak yang tidak suka pamer meski kaya raya. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA zodiak yang tidak suka pamer harta yang mungkin ingin kalian ketahui. Zodiak adalah ramalan bintang yang masih banyak digunakan oleh masyarakat hingga kini, mulai dari meramal sifat, karakter, peruntungan, sampai pada jodoh seseorang.

Kali ini, kita akan membahas soal karakter zodiak yang tidak suka pamer harta atau rendah hati. Di tengah era media sosial (medsos), banyak orang berlomba-lomba untuk pamer harta dan gaya hidup mewah.

Tentu karakter orang yang tidak suka pamer harta merupakan hal langka dan juga positif.

Zodiak apa saja yang memiliki karakter tidak suka pamer itu? Berikut adalah lima zodiak yang tidak suka pamer harta, dikutip dari berbagai sumber, Rabu (29/11/2023).

1. Capricorn (22 Desember-19 Januari)

Zodiak yang tidak suka pamer harta adalah Capricorn. Pemilik zodiak ini merupakan pekerja keras yang tahu sulitnya mencari uang dan tahu betul bahwa ada lebih banyak orang yang lebih kaya raya di dunia ini dibanding dirinya, namun mereka tetap terlihat hidup sederhana tanpa pamer harta.

Karena itu, Capricorn pun ingin hidup kaya raya dan sederhana. Capricorn adalah sosok yang ingin hidup lebih bijaksana dalam bersikap dan berpikir, terutama dalam menggunakan uang dan hartanya. Capricorn adalah selalu ingin hidup hemat dan secukupnya tanpa perlu menghamburkan uang meski dikelilingi dengan kemewahan.

2. Aquarius (20 Januari-19 Februari)

Zodiak selanjutnya yang tidak suka pamer harta adalah Aquarius. Dia memang sesekali ingin memanjakan diri dengan membeli sesuatu yang mahal, tapi itu dilakukannya karena merasa perlu memberi apresiasi dan reward kepada diri sendiri.

Meski Aquarius diberkahi dengan harta yang melimpah dan tak habis hingga tujuh turunan, hal ini tidak serta-merta membuatnya congkak. Bagi Aquarius, harta hanya titipan, dan jika ingin berkah, akan lebih baik jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Aquarius merasa bahagia dan menjadi sebuah pencapaian jika bisa membahagiakan banyak orang dengan hartanya.

Halaman:
1 2
      
