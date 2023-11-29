Advertisement
Potret Adiba Khanza, Anak Umi Pipik yang Bakal Dinikahi Egy Maulana
Endang Oktaviyanti
, Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |14:01 WIB
Potret dan profil Adiba Khanza. (Foto: Instagram)
<p><strong>KABAR</strong> bahagia datang dari Adiba Khanza. Anak Umi Pipik dan mendiang Ustadz Jefri Al Buchori itu akan melangsungkan pernikahan pada 10 Desember 2023 di kawasan Jakarta Selatan.</p> <p>Kabar itu disampaikan Fajar Sidik, adik mendiang Ustadz Jefri yang merupakan om dari Adiba. Adapun prosesi ijab kabul akan berlangsung pukul 11.00 WIB. Sementara acara resepsi akan diselenggarakan pukul 16.00 WIB.</p> <p>"Alhamdulilah sesuai harapan kita bersama.Insya Allah akad nikah jam 11 siang. Sore harinya sekitar jam 4 baru mulai resepsi," kata Fajar Sidik dikutip dari konten YouTube Infoline ID, Rabu (29/11/2023).</p> <p>Kabar bahagia itu tentu membuat penasaran warganet seperti apa potret dan profil anak pertama dari empat bersaudara itu. Berikut potret dan profilnya, dikutip dari berbagai sumber dan akun Instagram @adiba.knza</p> <p><strong>1. Kelahiran 2000</strong></p> <p><img title="Adiba Khanza" src="https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/11/29/octlw248qeni6sorvwn3_21391.jpg" alt="Adiba Khanza" width="500" height="625" /> </p> <p>Adiba Khanza Az-Zahra lahir di Jakarta pada 7 Juni 2000. Dia pun mengikuti jejak kedua orangtuanya untuk terjun ke dunia entertainment, menjadi penyanyi.</p> <p>Adiba merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan pendakwah Jefri Al Buchori dan Pipik Dian Irawati. Dia mempunyai adik yang sama-sama terjun ke dunia hiburan, yakni Abidzar Al Ghifari, serta dua orang adik bernama Ayla Azuhro dan Attaya Bilal Rizkillah.</p> <p><strong>2. Pendidikan</strong></p> <p><img title="Adiba Khanza" src="https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/11/29/qqw4yuh945xw7bctucs9_19577.jpg" alt="Adiba Khanza" width="500" height="625" /></p> <p>Perempuan berhijab ini mengenyam pendidikan Sekolah Menengan Pertama (SMP) di Insan Cendekia Al-Mutjaba. Sementara SMA dia di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta. 