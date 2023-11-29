Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kerap Hina Palestina, Presenter Israel Ini Kena Mental Diserang Netizen Indonesia

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:58 WIB
Kerap Hina Palestina, Presenter Israel Ini Kena Mental Diserang Netizen Indonesia
Shai Golden. (Foto: X)
A
A
A

PRESENTER terkenal Israel Shai Golden memang kerap mengeluarkan nada sumbang kepada Palestina setiap kali membacakan berita. Alhasil netizen Indonesia tergerak untuk menyerang Shai Golden melalui dunia maya.

Shai Golden pun akhirnya benar-benar merasa terganggu dengan serangan demi serangan yang dilakukan netizen Indonesia. Pasalnya, netizen Indonesia menyerang tidak hanya akun sosial media milik Shai Golden tapi juga milik keluarganya. 

Dari situ akhirya Shai Golden mengibarkan bendera putih dan meminta maaf. Dia langsung mengunggah sebuah foto yang bertuliskan permohonan maaf kepada netizen di Tanah Air melalui akun Instagram miliknya. 

Shai Golden

"Saya berharap agar masyarakat Indonesia berhenti menyerang keluarga saya, karena mereka tidak bersalah. Saya cinta Indonesia," tulis foto tersebut.

Sementara dalam caption unggahan itu Shai Golden menjelaskan lagi kegundahan hatinya. "Saya harap masyarakat Indonesia berhenti menghujat dan berkata kasar ke akun resmi saya," tulis Shai Golden.

Uniknya permohonan maaf itu justru seperti dianggap angin lalu oleh netizen Indonesia. Bahkan selebritas Wanda Hamidah ikut berkomentar soal permohonan maaf tersebut.

"Kamu menyerang Palestina, artinya kamu menyerang kami," tulis Wanda Hamidah lewat akun Instagram miliknya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Rabu (29/11/2023) ini perseteruan antara Shai Golden dan netizen Indonesia memang tidak semata-mata karena masalah Palestina. Selain mengolok-olok Palestina, Shai Golden juga pernah mengomentari netizen Indonesia yang terus-terusan mengkritik Israel.

