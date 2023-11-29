Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Penyebab Pasangan Selingkuh, Waspadai Teman Dekat

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:33 WIB
7 Penyebab Pasangan Selingkuh, Waspadai Teman Dekat
Ilustrasi pasangan selingkuh (Foto: Shutterstock)
INILAH 7 penyebab pasangan selingkuh yang bikin hubungan Anda putus. Apalagi, perselingkuhan memang bukanlah hal yang tabu lagi saat ini dan dilakukan banyak orang.

Sayangnya mereka tidak mengetahui penyebab atau kesalahan yang menyebabkan pasannyanya berpaling. Oleh karena itu, perselingkuhan bisa meninggalkan trauma yang berat karena sering tidak disadari oleh pasangannnya.

Nah, berikut 7 penyebab pasangan selingkuh melansir MedicineNet, Rabu (29/11/2023).

1. Memudarnya Rasa Cinta

Euforia dan gairah jatuh cinta mungkin tidak bertahan lama. Rasa kegembiraan pada tahap awal hubungan seringkali akan memudar seiring berjalannya waktu.

Selingkuh

Meskipun banyak orang memiliki hubungan jangka pandan, perasaan cinta tidak sama seperti awal mengenal. Perasaan cinta yang telah memudar mendorong seseorang untuk selingkuh.

2. Merasa Tidak Dihargai

Seseorang yang tidak mendapatkan cukup cinta dan perhatian dari pasangan mereka cenderung melakukan perselingkuhan. Bahkan terkadang, jika pasangan sebenarnya tidak mengabaikan, seseorang tetap dapat merasa diabaikan.

Halaman:
1 2 3
      
