Mengenal 790 Nama Bayi Laki-Laki Modern Islami Alfabet A-Z

MENGENAL 790 nama bayi laki-laki modern Islami yang mungkin sedang dicari oleh calon bunda dan ayah. Pasalnya, nama bukan sekedar pemberian, tapi juga doa bagi si anak itu.

Apalagi kini banyak punya mencari nama mengandung unsur Islami. Tidak terkesan monoton juga.

Berikut adalah 790 nama bayi laki-laki modern Islami, yang dikutip berbagai sumber, Senin (27/11/2023).

Nama Bayi Laki-laki Modern Islami

88 Nama Bayi Laki-laki Modern Islami Awalan A

1. Aariz bermakna orang yang menjadi pemimpin

2. Abbas bermakna pemimpin

3. Abbey bermakna pintar

4. Abdan bermakna hamba

5. Abel bermakna pemimpin yang penuh ambisi

6. Abhan bermakna mengetahui

7. Abhar bermakna datang membawa kebaikan

8. Abhizar bermakna yang menyebarkan

9. Abimanyu bermakna gagah perkasa

10. Abizar bermakna emas

11. Abner bermakna kecerdasan

12. Abqary bermakna cerdas

13. Abraham bermakna pemimpin segala bangsa

14. Abrar bermakna berbuat kebaikan

15. Abyan bermakna yang lebih jelas

16. Achnaf bermakna suci

17. Adam bermakna nama seorang nabi

18. Addina bermakna orang yang menghitung

19. Addison bermakna putera Adam

20. Addy bermakna keberuntungan, baik hati, mulia

21. Adiel bermakna hiasan

22. Adelard bermakna anak laki-laki yang gagah berani

23. Adonis bermakna paling tampan

24. Adhan bermakna lembut

25. Adiyat bermakna kuda perang yang lari kencang

26. Adlan bermakna keadilan

27. Adnan bermakna penenang hati

28. Adras bermakna baik hati dan jantan

29. Adri bermakna mengetahui

30. Adyaan bermakna agama

31. Adzin bermakna muadzin

32. Adzra bermakna fasih

33. Aegis bermakna pelindung

34. Afandi bermakna berkedudukan tinggi

35. Afaqa bermakna sadar

36. Afdhal bermakna yang utama

37. Agam bermakna besar, gagah, kuat

38. Agathias bermakna baik

39. Agharr bermakna tampan, mulia, berani, dan berkomitmen

40. Aghnat bermakna bermanfaat

41. Ahda bermakna janji

42. Ahlam bermakna mimpi

43. Ahmmad bermakna pemimpin yang layak dipuja

44. Ahmed bermakna pemimpin yang berambisi, sukses, penuh visi

45. Ahsan bermakna berbuat baik

46. Aidan bermakna pohon palem yang tinggi.

47. Aidam bermakna pintar

48. Akbar bermakna mengagungkan, memuliakan

49. Akhdan bermakna sahabat

50. Akhtar bermakna bintang

51. Akmal bermakna sempurna

52. Aldiano bermakna teman yang bijaksana

53. Alfan bermakna dua ribu

54. Alfareezel bermakna kebaikan yang sempurana.

55. Alger bermakna pejuang yang pintar

56. Alvin bermakna teman yang setia

57. Ameer bermakna pemimpin

58. Ammar bermakna kuat iman

59. Amos bermakna dalam Ibrani bermakna orang yang bijaksana

60. Anas bermakna ramah

61. Anwar bermakna jelas

62. Ardhani bermakna suci

63. Ariqin bermakna berakhlak mulia

64. Arman bermakna harapan, doa

65. Armani artinya pemimpin yang berambisi

66. Arnold artinya pemimpin elang

67. Arrafif artinya berakhlak mulia

68. Arrazi artinya senang

69. Arsakha artinya bangsawan yang dermawan

70. Arshaan artinya berani dan bijaksana

71. Arsel artinya pembawa kabar baik

72. Arsyad artinya anak yang cerdik

73. Arvin artinya teman yang baik untuk semua orang

74. Arzetha artinya daratan

75. Asad artinya bahagia

77. Arshaka bermakna bersyukur

78. Asraf bermakna sangat mulia

79. Assajid bermakna bersujud kepada Allah

80. Asyraf bermakna lebih mulia

81. Atalaric bermakna harum

82. Athar bermakna suci

83. Attar bermakna suci

84. Aydan bermakna bersemangat

85. Azhar bermakna bercahaya

86. Azka bermakna semakin maju

87. Azzam bermakna bulat tekad, yakin

88. Azzamy bermakna tekad yang kuat.