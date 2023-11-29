Cinta Laura Bagikan Tips Punya Hubungan Romantis yang Langgeng, Kedewasaan Emosional

CINTA Laura saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan Arya Vasco. Keduanya go public saat Halloween 2022 lalu. Kini mereka tak lagi malu pamer kemesraan di media sosial.

Meski memiliki perbedaan usia tujuh tahun, tapi tak menghalangi keromantisan hubungan keduanya. Bahkan mereka sudah menjalin hubungan selama satu tahun.

BACA JUGA: Cinta Laura Ngaku Sempat Anti Punya Pacar Brondong

Cinta pun memiliki rahasia tips hubungan yang romantis dan langgeng dengan pasangannya. Salah satunya dengan kedewasaan emosional.

"Kedewasaan emosional yang membuat masing-masing pasangan mau menyadari bahwa untuk bisa sepenuhnya mencintai mereka harus mau membenahi segala kekurangan dan ketidakpercayaan diri yang ada dalam diri mereka," ujar Cinta seperti dikutip dari Instagram @claurakiehl, Senin (27/11/2023).