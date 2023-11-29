Ini Penyebab Orang Jepang Lebih Memilih Hidup Melajang Dibanding Berkeluarga

INI penyebab orang Jepang lebih memilih hidup melajang dibanding berkeluarga yang berbeda dengan Indonesia. Salah satu alasannya adalah masih memilih untuk berkarier.

Dilansir DW, alasan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang. Dalam survei itu yang dikeluarkan pada tahun 2022, menunjukkan 2, 25,4% perempuan berusia 30-an dan 26,5% laki-laki dalam kelompok usia yang sama mengatakan mereka tidak ingin menikah.

Lebih dari 19% pria berusia 20-an dan 14% wanita juga tidak memiliki rencana untuk menikah. Data itu membuat kelahiran bayi di Jepang terus menurun.

Dalam hal ini seorang psikolog bernama Aya Fujii mengatakan menikah menjadi pandangan orang jepang sebagai beban yang sulit diatasi.

Berbagai faktor ini penyebab orang Jepang lebih memilih hidup melajang dibanding berkeluarga. Selain itu,

" Tidak seperti di negara-negara lain, upah di sini pada dasarnya tetap sama selama bertahun-tahun. Dan itu berarti banyak anak muda menganggap upaya untuk berkeluarga adalah beban keuangan yang terlalu berat," bebernya.

Berikut ini penyebab orang Jepang lebih memilih hidup melajang dibanding berkeluarga:

1. Enggan untuk mengurus rumah tangga

( Alasan orang Jepang memilih melajang, Foto: Freepik)

Dalam hal ini wanita Jepang tidak menikah dikarenakan enggan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga seperti membesarkan anak.

Untuk itu mereka memilih karir yang memuaskan dan tidak ingin menanggung beban sebagai ibu rumah tangga, seperti pekerjaan rumah tangga, membesarkan anak, dan merawat orang tua yang sudah lanjut usia.