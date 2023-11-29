Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bocil di Thailand Bergaya Bak Wanita, Netizen: Ini Baru Namanya Putri Kecil Ayah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:07 WIB
Viral Bocil di Thailand Bergaya Bak Wanita, Netizen: Ini Baru Namanya Putri Kecil Ayah
Viral Bocil Thailand. (Foto: TikTok)
A
A
A

JIKA di Indonesia hanya ada 2 gender, pria dan wanita, maka tidak dengan Thailand. Negeri Gajah Putih ini punya 18 jenis kelamin yang sudah diakui oleh negara.

Tidak heran jika negara tersebut dikenal dengan warganya yang transgender. Bahkan tidak sedikit pria yang mengubah alat kelaminnya dan dijuluki sebagai ladyboy.

Viral Bocil Thailand

Fenomena transgender di Thailand dianggap sah dan diakui negara, sebab hal itu merupakan kebudayaan dan kepercayaan. Sebagai negara dengan penganut agama Buddha, masyarakat Thailand percaya dengan reinkarnasi dan bisa berubah menjadi apapun.

Ternyata keinginan seorang pria untuk bergaya bak wanita bukan hanya dialami oleh orang dewasa, tapi juga sejak anak-anak lho. Seperti baru-baru ini video yang viral di media sosial.

Akun TikTok @anothaimaimueang membagikan video beberapa bocil yang sedang berkumpul. Uniknya, para bocil ini berlagak bak wanita dengan outfit dan makeup yang dipakai membuat mereka terlihat feminin.

Di video itu mereka juga berpose di depan kamera dengan posisi duduk anggun sambil menunjukkan penampilan centilnya. Bahkan saat memperkenalkan diri nada bicara mereka bak wanita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement