Viral Bocil di Thailand Bergaya Bak Wanita, Netizen: Ini Baru Namanya Putri Kecil Ayah

JIKA di Indonesia hanya ada 2 gender, pria dan wanita, maka tidak dengan Thailand. Negeri Gajah Putih ini punya 18 jenis kelamin yang sudah diakui oleh negara.

Tidak heran jika negara tersebut dikenal dengan warganya yang transgender. Bahkan tidak sedikit pria yang mengubah alat kelaminnya dan dijuluki sebagai ladyboy.

Fenomena transgender di Thailand dianggap sah dan diakui negara, sebab hal itu merupakan kebudayaan dan kepercayaan. Sebagai negara dengan penganut agama Buddha, masyarakat Thailand percaya dengan reinkarnasi dan bisa berubah menjadi apapun.

Ternyata keinginan seorang pria untuk bergaya bak wanita bukan hanya dialami oleh orang dewasa, tapi juga sejak anak-anak lho. Seperti baru-baru ini video yang viral di media sosial.

Akun TikTok @anothaimaimueang membagikan video beberapa bocil yang sedang berkumpul. Uniknya, para bocil ini berlagak bak wanita dengan outfit dan makeup yang dipakai membuat mereka terlihat feminin.

Di video itu mereka juga berpose di depan kamera dengan posisi duduk anggun sambil menunjukkan penampilan centilnya. Bahkan saat memperkenalkan diri nada bicara mereka bak wanita.