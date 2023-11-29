Fakta-Fakta Istri Baru Dedi Mulyadi, Namanya Westri atau Aqilla?

SOSOK Istri baru Dedi Mulyadi tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Lantaran parasnya yang cantik dan masih sangat muda membuat netizen penasaran.

Dedi Mulyana resmi bercerai pada tanggal 22 Februari 2023 setelah digugat cerai oleh sang mantan istri Anne Ratna Mustika pada 19 September 2022. Namun sejak beberapa hari yang lalu muncul sosok perempuan cantik yang masih muda di instagram Dedi Mulyadi (@Dedimulyadi71).

Banyak netizen yang bertanya siapakah sosok wanita ini. Tidak sedikit netizen yang berasumsi jika wanita ini merupakan istri baru Dedi Mulyadi.

Namanya Aqila

Setelah Dedi Mulyadi mulai membagikan momen bersama istri barunya ini banyak netizen yang mengenalinya. Menurut beberapa sumber sosok istri baru Dedi Mulyadi bernama Aqilla. Namun masih belum ada yang mengetahui akun Instagram atau Tiktok Aqilla.

Diibaratkan sebagai Ibu Kelinci

Meski belum ada konfirmasi dari Dedi Mulyadi tentang asumsi dirinya yang sudah menikah lagi netizen menyebut sosok Westri ini sebagai "Ibu Kelinci” karena caption yang ditulis Dedi Mulyana pada postingan tersebut. Dedi menuliskan "Berlalu mengejar bayi kelinci yang berlari."