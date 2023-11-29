Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Apakah Rambut Botak karena Keturunan Bisa Tumbuh Kembali? Simak Penjelasan Ahli

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |07:35 WIB
Apakah Rambut Botak karena Keturunan Bisa Tumbuh Kembali? Simak Penjelasan Ahli
Apakah rambut botak karena keturunan bisa tumbuh kembali. (Foto: Freepik)
APAKAH rambut botak karena keturunan bisa tumbuh kembali? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di benak kalian.

Rambut adalah mahkota bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun, ada kalanya terjadi kebotakan pada rambut yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor penyebab kerontokan di antaranya gaya hidup, tingkat stress dan juga produk sampo, kondisioner dan tonik yang digunakan untuk kulit kepala, juga faktor genetik atau faktor keturunan dari ayah dan juga ibu.

Lantas, apakah rambut botak karena keturunan bisa tumbuh kembali? Simak penjelasan para ahli dikutip dari berbagai sumber, Kamis (30/11/2023).

Rambut botak 

Mengutip dr. Devika Yuldharia, botak atau alopecia areata adalah kondisi kerontokan rambut secara permanen. Alopecia areata disebabkan karena penyakit autoimun. Adapun faktor risiko kebotakan adalah keturunan, penyakit lupus dan juga diabetes.

Sementara itu, ada pula yang mengatakan kebotakan karena faktor genetik tidak bisa diubah. Pada sebagian orang, rambut yang rontok bisa tumbuh kembali dengan sendirinya. Tetapi, sebagian lainnya membutuhkan pengobatan dan perawatan khusus untuk membantu menumbuhkan kembali rambut rontok.

