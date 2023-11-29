Pramugari Sarankan Lempar Botol ke Kolong Tempat Tidur saat Check-in Hotel, Buat Apa?

SEORANG pramugari berbagi tips kepada para tamu hotel untuk melemparkan botol ke kolong tempat tidur mereka, ketika pertama kali memasuki kamar atau check-in. Hal itu guna memeriksa apakah ada orang yang bersembunyi di dalam sana.

Esther Sturrus, seorang pramugari yang bekerja di maskapai penerbangan Belanda, KLM, secara rutin membagikan video terkait perjalanan di akun TikTok-nya. Saran ini dibagikan dalam salah satu videonya yang membahas tips bepergian sendiri.

Mengutip dari The Independent, hal itu disarankan untuk dipraktikkan karena traveler kerap menjadi target pencurian atau mengantisipasi penyusup yang masuk, terutama saat menginap di lantai dasar atau kamar yang mudah diakses dari luar.

Dengan memastikan bahwa botol terlempar di sisi tempat tidur, “Anda dapat dengan mudah memeriksa keberadaan orang di bawah tempat tidur tanpa perlu melihat,” tulis Esther dalam videonya.

(Foto: Pixabay/Bottlein)

Selain itu, banyak tips lainnya yang dibagikan termasuk cara menyimpan peralatan mandi, membersihkan pakaian dengan uap dari pancuran, dan menghilangkan uap dari cermin kamar mandi.

Video lainnya, juga membahas langkah-langkah pertama yang dilakukannya saat memasuki kamar hotel, yang diunggah pada Oktober 2022 dan telah ditonton hampir 39 juta kali. Sarannya termasuk mengunci pintu, menutup tirai, dan mengatur suhu alat pendingin ruangan alias AC.

Pengguna TikTok lain memberikan pujian atas tips tersebut. "Saya tidak pernah terpikir bahwa seseorang bisa bersembunyi di bawah tempat tidur," tulis salah satu netizen di kolom komentar.