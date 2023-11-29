Cinta Laura Ngaku Sering Alami Cedera saat Olahraga, Begini Tips Jitu Mencegah dan Mengobatinya

BELUM lama ini Cinta Laura mengungkap bahwa dirinya beberapa kali mengalami cedera pada saat berolahraga. Akibatnya pada beberapa bagian pada tubuhnya menjadi lebih rentan bahkan tidak bisa kembali seperti semula.

Melansir Effective Health Care Program (Rabu, 29/11/2023), cedera ialah kerusakan yang terjadi pada tubuh yang dapat disebabkan oleh kecelakaan, terjatuh, terbentur, atau bahkan terkena senjata. Cedera dapat terjadi mulai dari ringan hingga berat yang bisa mengancam keselamatan jiwa Anda.

Khususnya pada beberapa aktivitas yang cukup berat dan mengharuskan Anda untuk bergerak lebih ekstra. Hal tersebut berpotensi menyebabkan cedera apabila tidak dilakukan dengan benar.

Untuk menghindari terjadinya cedera ketika berolahraga, Ciputra Medical Center memberikan beberapa hal yang bisa Anda lakukan:

1. Pastikan kondisi tubuh yang prima





Hal yang penting dan utama adalah memastikan tubuh dalam kondisi yang prima sebelum olahraga. Sebab terdapat beberapa olahraga yang tidak dapat dilakukan oleh orang dengan penyakit tertentu. Tentunya hal ini perlu dikonsultasikan dengan dokter.

2. Memilih jenis olahraga yang Sesuai

Anda perlu mengenali kebutuhan tubuh agar dapat menentukan apa olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh saat ini. Misal, Anda merasa nyeri pada sendi, maka kurangi olahraga yang menggunakan sendi sebagai tumpuan utama.

3. Melakukan pemanasan dan pendinginan

Masih sering melewatkan pemanasan sebelum olahraga? Kebiasaan ini perlu kamu stop ya. Pemanasan sangat penting untuk membantu untuk melemaskan sendi dan otot-otot di tubuh.

Setelah berolahraga pun jangan langsung duduk, sebaiknya lakukan pendinginan agar tekanan darah dan suhu dalam tubuh kembali normal.