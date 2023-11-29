Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Makanan Penyebab Kolesterol Tinggi, Salah Satunya Bebek yang Jadi Favorit Banyak Orang

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |04:29 WIB
6 Makanan Penyebab Kolesterol Tinggi, Salah Satunya Bebek yang Jadi Favorit Banyak Orang
Bebek goreng enak. (Foto: Inst)
A
A
A

MAKAN berkolesterol tinggi memang rasanya gurih dan nikmat. Sebab lemak bikin rasa makanan jadi gurih.

Namun sayangnya makanan berkolesterol tinggi jika terlalu sering dikonsumsi bisa menyumbat peredaran darah. Kolesterol tinggi bisa memicu penyakit kardiovaskular, serangan jantung, hingga stroke.

Lalu, apa saja makanan yang menyebabkan kadar kolesterol tinggi?

 bebek

1. Daging bebek

Daging bebek juga salah satu makanan dengan kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan daging ayam. Dalam 100 gr daging bebek mengandung sekitar 80 mg kolesterol. Sementara itu, daging ayam dengan porsi yang sama hanya mengandung sekitar 60 mg kolesterol. Jadi, kalau kamu mau mengonsumsi bebek, sebaiknya hindari mengonsumsi bagian kulitnya.

 BACA JUGA:

2. Makanan Cepat Saji

Makanan cepat saji merupakan salah satu makanan penyebab kolesterol tinggi. Jadi, kamu perlu menghindari atau mengurangi makanan cepat saji seperti hamburger dan pizza yang mengandung sekitar 85-180 mg kolesterol per porsinya, begitu. Bahkan, jumlah kolesterolnya bisa bertambah saat dipadukan dengan minum soda.

3. Gorengan

Gorengan adalah camilan favorit banyak orang Indonesia, ternyata gorengan adalah makanan penyebab kolesterol tinggi lho. Makanan yang diolah dengan cara digoreng bisa dipastikan mengandung kolesterol, apalagi bila digoreng dengan menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali.

 BACA JUGA:

4. Es Krim

Tahukah kamu bahwa dalam satu cup es krim mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan satu buah burger dan donat. Untuk itu, ketimbang menyantap eskrim, akan lebih sehat jika kamu menggantinya dengan buah yang lebih sehat bagi tubuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/298/3187426//telur-z6DC_large.jpg
Mitos atau Fakta: Benarkah Telur Bisa Picu Kolesterol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186125//esther-u7rV_large.jpg
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/298/3185883//stress-cvH5_large.jpg
Lagi Stres? Ini 5 Makanan yang Bisa Meredakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/482/3184180//sayur-jNiA_large.jpg
Makan Sayur Dulu Baru Nasi Ternyata Bisa Kontrol Naiknya Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/482/3182713//lapar-ARkC_large.jpg
Sering Merasa Sangat Lapar saat Bangun Pagi? Ternyata Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement