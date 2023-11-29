6 Makanan Penyebab Kolesterol Tinggi, Salah Satunya Bebek yang Jadi Favorit Banyak Orang

MAKAN berkolesterol tinggi memang rasanya gurih dan nikmat. Sebab lemak bikin rasa makanan jadi gurih.

Namun sayangnya makanan berkolesterol tinggi jika terlalu sering dikonsumsi bisa menyumbat peredaran darah. Kolesterol tinggi bisa memicu penyakit kardiovaskular, serangan jantung, hingga stroke.

Lalu, apa saja makanan yang menyebabkan kadar kolesterol tinggi?

1. Daging bebek

Daging bebek juga salah satu makanan dengan kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan daging ayam. Dalam 100 gr daging bebek mengandung sekitar 80 mg kolesterol. Sementara itu, daging ayam dengan porsi yang sama hanya mengandung sekitar 60 mg kolesterol. Jadi, kalau kamu mau mengonsumsi bebek, sebaiknya hindari mengonsumsi bagian kulitnya.

2. Makanan Cepat Saji

Makanan cepat saji merupakan salah satu makanan penyebab kolesterol tinggi. Jadi, kamu perlu menghindari atau mengurangi makanan cepat saji seperti hamburger dan pizza yang mengandung sekitar 85-180 mg kolesterol per porsinya, begitu. Bahkan, jumlah kolesterolnya bisa bertambah saat dipadukan dengan minum soda.

3. Gorengan

Gorengan adalah camilan favorit banyak orang Indonesia, ternyata gorengan adalah makanan penyebab kolesterol tinggi lho. Makanan yang diolah dengan cara digoreng bisa dipastikan mengandung kolesterol, apalagi bila digoreng dengan menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali.

4. Es Krim

Tahukah kamu bahwa dalam satu cup es krim mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan satu buah burger dan donat. Untuk itu, ketimbang menyantap eskrim, akan lebih sehat jika kamu menggantinya dengan buah yang lebih sehat bagi tubuh.