Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kena Panas Dalam, Obati dengan 4 Cara Ini

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:27 WIB
Kena Panas Dalam, Obati dengan 4 Cara Ini
Kena panas dalam. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT imunitas tubuh menurun maka penyakit mudah datang. Salah satunya serangan panas dalam.

Saat panas dalam juga sering disertai dengan sakit tenggorokan saat menelan. Selain itu tenggorokan juga terasa kering.

 panas dalam

Gejala yang timbul akibat panas dalam, sering kali merupakan tanda peringatan pertama bahwa anda pilek, flu atau sedang dalam proses kondisi sakit tertentu.

"Tapi itu juga bisa menjadi gejala pertama dari kondisi yang lebih serius, jadi harus diperhatikan bagaimana perkembangannya," keterangan WebMD.

 BACA JUGA:

Setiap orang memiliki cara untuk mengobati panas dalam, bisa secara alami dan menggunakan obat yang bisa dibeli di Apotek. Berikut ini 4 cara mengobati panas dalam ala rumahan.

1. Banyak minum air

Ternyata salah satu kondisi tubuh kekurangan cairan bisa sebabkan panas dalam. Ketika mengalami panas dalam, air putih akan membantu melembapkan tenggorokan, dan mencegah terjadinya dehidrasi.

Disarankan tidak minum yang berkafein dan beralkohol, karena dapat membuat tubuh lebih cepat mengalami dehidrasi. Bahkan memperburuk kondisi panas dalam.

 BACA JUGA:

2. Berkumurlah dengan air garam

Berkumur dengan campuran air hangat dan garam dapat membantu meredakan gejala panas dalam. Campuran ini bisa dibuat dengan melarutkan ½ sendok teh garam ke dalam segelas air hangat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/12/3154560//kino_cap_kaki_tiga_anak-ajfD_large.jpg
Cap Kaki Tiga Anak Ajak Ibu Sigap Ambil Langkah Awal yang Tepat dan Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/482/3118559//ilustrasi_panas_dalam-rEBR_large.jpg
Kenapa saat Puasa Kita Jadi Lebih Gampang Panas Dalam?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement