Kena Panas Dalam, Obati dengan 4 Cara Ini

SAAT imunitas tubuh menurun maka penyakit mudah datang. Salah satunya serangan panas dalam.

Saat panas dalam juga sering disertai dengan sakit tenggorokan saat menelan. Selain itu tenggorokan juga terasa kering.

Gejala yang timbul akibat panas dalam, sering kali merupakan tanda peringatan pertama bahwa anda pilek, flu atau sedang dalam proses kondisi sakit tertentu.

"Tapi itu juga bisa menjadi gejala pertama dari kondisi yang lebih serius, jadi harus diperhatikan bagaimana perkembangannya," keterangan WebMD.

BACA JUGA:

Setiap orang memiliki cara untuk mengobati panas dalam, bisa secara alami dan menggunakan obat yang bisa dibeli di Apotek. Berikut ini 4 cara mengobati panas dalam ala rumahan.

1. Banyak minum air

Ternyata salah satu kondisi tubuh kekurangan cairan bisa sebabkan panas dalam. Ketika mengalami panas dalam, air putih akan membantu melembapkan tenggorokan, dan mencegah terjadinya dehidrasi.

Disarankan tidak minum yang berkafein dan beralkohol, karena dapat membuat tubuh lebih cepat mengalami dehidrasi. Bahkan memperburuk kondisi panas dalam.

BACA JUGA:

2. Berkumurlah dengan air garam

Berkumur dengan campuran air hangat dan garam dapat membantu meredakan gejala panas dalam. Campuran ini bisa dibuat dengan melarutkan ½ sendok teh garam ke dalam segelas air hangat.