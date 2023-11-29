Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Manfaat Kayu Manis bagi Kesehatan Rambut, Cegah Rambut Rontok hingga Hilangkan Ketombe

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:00 WIB
Manfaat Kayu Manis bagi Kesehatan Rambut, Cegah Rambut Rontok hingga Hilangkan Ketombe
Manfaat kayu manis bagi kesehatan rambut. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KAYU manis merupakan salah satu rempah-rempahan yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Namun, selain memberikan rasa lezat pada masakan, ternyata kayu manis memiliki banyak manfaat untuk rambut lho!

Kayu manis mengandung, procyanidin dalam kayu yang dapat merangsang folikel rambut dan membantu pertumbuhan lebih cepat. Selain itu terdapat kandungan antioksidan dan sifat antimikroba, dan polifenol yang membantu pertumbuhan rambut. Bahkan sifat antimikrobanya dapat mencegah infeksi kulit kepala.

Untuk mengetahui lebih jelas manfaat kayu manis untuk rambut, berikut informasi yang telah dirangkum dari Pinkvilla, Jumat (24/11/2023).

1. Meningkatkan pertumbuhan rambut

Cinnamaldehyde merupakan senyawa utama dalam kayu manis. Selain itu, para peneliti juga telah mengaitkan procyanidin, senyawa lain yang ditemukan dalam kayu manis, dengan pertumbuhan rambut. Kedua kandungan tersebut telah terjamin kemanjurannya.

Kayu Manis

2. Mencegah rambut rontok

Cinnamaldehyde juga meningkatkan aliran darah di kulit kepala. Saat aliran darah meningkat, ini juga mengantarkan nutrisi dan oksigen ke folikel rambut. Proses tersebut membuat folikel lebih kuat sehingga meningkatkan pertumbuhan rambut dan mencegah rambut rontok.

3. Menghilangkan ketombe

Eugenol dalam kayu manis memiliki sifat antijamur dan anti inflamasi yang membantu melawan infeksi jamur dan bakteri yang mungkin menjadi penyebab ketombe. Selain itu, kayu manis juga dapat membantu menenangkan kulit kepala yang gatal dan teriritasi.

