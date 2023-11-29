Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pasien Asma Tidak Boleh Stres, Ini Alasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |14:04 WIB
Pasien Asma Tidak Boleh Stres, Ini Alasannya
Penyebab Asma. (Foto: Freepik.com)
ASMA merupakan penyakit yang mengganggu sistem pernapasan seseorang. Hal itu terjadi karena adanya peradangan penyempitan pada saluran napas.

Penyakit asma ditandai dengan sesak napas dan bisa menyerang semua orang tanpa memandang usia. Biasanya penyakit asma kambuh ketika perubahan suhu, posisi tidur, hingga munculnya alergi. Namun ternyata asma juga bisa kambuh ketika pasiennya stres lho. Untuk itu pasien asma harus mengendalikan pikirannya.

“Karena pikiran yang tidak dimanage dengan baik bisa menimbulkan stres dan memicu serangan asma. Itulah kenapa pasien asma harus mengendalikan emosi dan stresnya,” ujar Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) dalam cuitannya di Twitter atau X @erlinaburhan, seperti dikutip pada Rabu (29/11/2023).

Pasien Asma

Dokter Erlina menambahkan meskipun seseorang tidak memiliki asma, terkadang napasnya menjadi cepat. Kalau stresnya ini berkepanjangan, maka bisa menyebabkan penurunan sistem imun sehingga memudahkan terjangkit atau terinfeksi suatu penyakit infeksi.

“Kembali kepada pemicu asma. Selain stres, ada beberapa pemicu asma lainnya. Dan setiap orang memiliki pemicu asma yang berbeda-beda,” katanya.

Halaman:
1 2 3
      
