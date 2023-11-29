5 Hal Ini Bisa Bikin Tidur Lebih Nyenyak, Cocok bagi Penderita Insomnia

TIDUR menjadi salah satu kebutuhan manusia. Umumnya durasi tidur yang dibutuhkan orang dewasa sebanyal 7-8 jam dalam sehari.

Meski demikian, tak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan untuk tidur? Padahal masih banyak aktivitas yang menanti di keesokan harinya.

Biasanya kebiasaan makan dan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dapat memengaruhi kualitas tidur lho! Melansir dari Hindustan Times, Rabu (29/11/2023) terdapat lima kebiasaan di malam hari agar Anda dapat tidur lebih nyenyak di malam hari.

1. Waktu makan yang tepat





Hindari kebiasaan makan sebelum tidur, sebab hal ini dapat berdampak pada pencernaaan. Sebaiknya makan malam dilakukan dua sampai tiga jam sebelum waktu tidur. Kebiasaan tersebut dapat melancarkan pencernaan dan menghindari rasa tak nyaman pada perut.

2. Pilihan nutrisi yang baik untuk tubuh

Perhatikan setiap asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Maka pilihlah makanan yang kaya akan magnesium dan melatonin, seperti kacang-kacangan dan buah ceri agar dapat meningkatkan kualitas tidur.

3. Strategi hidrasi

Umumnya kebutuhan cairan pada orang dewasa disarankan dua liter per hari. Baiknya, kebutuhan tersebut sudah terpenuhi pada sore hari. Sehingga pada malam hari kamu bisa membatasi cairan yang masuk ke dalam tubuh saat mendekati waktu tidur. Hal ini membantu kamu agar tidak terbangun di tengah malam untuk ke toilet.