HOME WOMEN HEALTH

Inilah 3 Manfaat Tidak Makan Malam

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |05:32 WIB
Inilah 3 Manfaat Tidak Makan Malam
Ilustrasi untuk 3 manfaat tidak makan malam (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA terdapat 3 manfaat tidak makan malam yang mungkin belum Anda ketahui selama ini. Konsep menghilangkan makan malam dari kebiasaan sehari-hari telah lama dipraktikkan oleh orang-orang yang sedang berdiet.

Biasanya metode ini dilakukan dalam program Interminten Fasting (IF). Dilansir dari Hindustan Times, IF merupakan konsep diet yang menjaga pola makan pada jam-jam tertentu, seperti contohnya 16:8 atau 16 jam puasa dan 8 jam makan.

Dalam diet IF, makan malam biasanya diabaikan. Hal ini dilakukan karena makan malam dinilai memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Nah, berikut 3 manfaat tidak makan malam seperti dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (30/11/2023).

1. Bantu Menurunkan Berat Badan

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard T.H Chan School of Public Health, melewatkan makan malam setelah jam 6 malam memiliki manfaat yang baik dalam menurunkan berat badan jika dibandingkan diet rendah kalori.

Sementara itu, dikutip dari Medium, diet IF dapat menurunkan berat badan rata-rata sebesar 3,3 kg selama 11 minggu hanya dengan makan siang dan menghindari makan serta camilan di malam hari.

Halaman:
1 2
      
