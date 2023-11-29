Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Pneumonia Misterius Serang China, WHO Sarankan Penduduk Segera Lakukan Vaksinasi

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |23:03 WIB
Kasus Pneumonia Misterius Serang China, WHO Sarankan Penduduk Segera Lakukan Vaksinasi
Kasus pneumonia menyebar di China. (Foto: Freepik.com)
KEMUNCULAN kasus pneumonia misterius yang terjadi di China tengah menggemparkan publik. Pasalnya kasus tersebut terus mengalami penambahan dari hari ke hari yang membuat masyarakat khawatir.

Pneumonia merupakan suatu kondisi inflamasi pada kantong udara di dalam paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Penyakit ini umumnya menyerang anak-anak dan lansia.

Melansir Aljazeera, Rabu (29/11/2023), infeksi tersebut juga dapat menyebabkan kematian. Sementara berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 2022, penyakit pneumonia ini menjadi penyebab kematian terbesar di Asia dan Afrika sub-Sahara.

Adapun beberapa gejala yang ditimbulkan dari penyakit pneumonia ini, yaitu seperti nyeri pada dada, batuk-batuk, demam, serta merasa kelelahan. Penyakit ini juga memberikan dampak yang buruk pada kondisi tubuh, khususnya paru-paru.

Pneumonia Misterius

Meskipun demikian, penyakit ini dapat disembuhkan dengan antibiotik. Proses pemulihannya pun membutuhkan waktu satu minggu bahkan bisa sampai lebih dari satu bulan. Selain itu, WHO juga menyarankan penduduk China untuk mengurangi risiko penyakit pernapasan dengan cara melakukan vaksinasi guna mengurangi kasus pneumonia.

Sebelumnya Pihak China’s National Health Commission juga sempat mengaitkan peningkatan kasus pneumonia misterius ini dengan kebijakan lockdown seperti pada masa meluasnya kasus Covid-19.

